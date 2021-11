Meghan Markle estará en “The Ellen Show” y reveló detalles sobre sus inicios como actriz

Meghan Markle será la invitada especial en la próxima emisión de The Ellen Show, el famoso programa de entrevistas conducido por Ellen DeGeneres. En un adelanto, la presentadora de televisión compartió parte de la entrevista que le hizo a la esposa del Príncipe Harry donde contó una experiencia que tuvo cuando trabajaba como actriz.

La polémica es uno de los elementos que ha marcado a la familia real inglesa, actualmente comandada por la Reina Isabel II. En los últimos años, el Príncipe Harry ha acaparado la atención mediática por su noviazgo y consecuente matrimonio con la conocida actriz estadounidense. Por esa razón, tanto Meghan como su esposo causan sensación a donde quiera que van.

En esta ocasión, Ellen DeGeneres tendrá la oportunidad de entrevistar públicamente a la protagonista de la serie Suits. Desde muy temprano, la conductora reveló que la emisión del próximo jueves 18 de noviembre contará con la presencia de la Duquesa de Sussex y compartió parte de la entrevista que le hizo a través de sus redes.

"Mucho ha cambiado desde la última vez que Meghan, la duquesa de Sussex, estuvo en el lote de Warner Brothers. No se pierdan el resto de nuestra entrevista mañana", escribió Ellen en su posteo. (Captura: @theellenshow/Instagram)

En el video de Instagram, Meghan Markle contó que hace años había visitado las instalaciones de Warner Bros con el fin de conseguir un papel en alguna producción. Ahora, tras varios años y múltiples escándalos, la actriz de 40 años sintió nostalgia por volver a entrar para la entrevista.

“Los guardias de seguridad siempre me decían: ‘¡Rómpete una pierna! ¡Esperamos que lo consigas!’. Así que el viaje de hoy fue muy diferente“, comentó.

Debido al recuerdo, DeGeneres le preguntó si ese día había sido reconocida por los guardias de seguridad, a lo que Markle respondió que seguramente sí y esparcieron la noticia rápidamente: “Creo que probablemente le dijeron a todo el mundo, así de amables fueron”, dijo.

Meghan Markle y el Príncipe Harry se casaron en 2018. Actualmente tienen dos hijos: Lilibet y Archie. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

La presentadora continuó con la entrevista con un tema curioso, pues cuestionó a la miembro de la familia real británica sobre la particularidad que tenía el automóvil que solía conducir cuando trabajaba como actriz. Meghan reveló que se trababa de un Ford Explorer Sport que tenía problemas con llave, por lo que solo podía ingresar a través de la cajuela.

“Tenía vida propia, era muy viejo”, comenzó. “En cierto punto la llave dejó de funcionar del lado del conductor, entonces no podrías entrar por la puerta, entonces antes después de las audiciones yo me estacionaba en la parte trasera del estacionamiento y abría el maletero, luego entraba y lo cerraba detrás de mí, me arrastraba por todos los asientos para salir. Así es como yo iba y venía”, contó.

La anécdota causó furor entre el público presente, quienes se rieron con la actriz por la aventura que vivió antes de convertirse en la Duquesa de Sussex. Entre aplausos, Meghan Markle comentó que lo que hacía para poder entrar a su carro no era lo ideal, pero así lo hizo por mucho tiempo.

En un inicio Meghan y Harry tuvieron el título de Duques de Sussex, sin embargo decidieron abandonarlo para tener una vida relativamente normal en Estados Unidos (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Además, también aseguró que, si en determinado momento alguien la sorprendía adentrándose al vehículo por la cajuela, fingiría que estaba buscando algo para no revelar su verdadera intención.

El fragmento de la entrevista que podrá ser vista de manera completa este jueves dejó cautivados e intrigados a los internautas, quienes comentaron estar sorprendidos con la aparición pública de la esposa del Príncipe Harry y también resaltaron la personalidad que caracteriza a la oriunda de Los Ángeles, California.

La charla en The Ellen Show marcará una pauta en la carrera de Meghan Markle, pues desde que contrajo nupcias con el nieto de la Reina Isabel II tuvo que alejarse de los medios para enfocarse en su vida familiar. En el pasado mes de marzo, la actriz y su esposo dieron una controvertida entrevista para Oprah Winfrey donde hablaron sobre su decisión de alejarse de los roles que tenían como miembros de la realeza.

SEGUIR LEYENDO: