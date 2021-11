“Lo mejor sería que se fuera”: la postura de Azela Robinson sobre Carmen Salinas

Azela Robinson hizo polémicas declaraciones acerca del estado en el que se encuentra su madrina artística, Carmen Salinas (Fotos: Instagram @azelarobinson / @carmensalinas_56)

Carmen Salinas continúa en coma tras una semana de haber tenido una hemorragia cerebral, por lo que Azela Robinson, ahijada artística de la actriz de 82, aseguró que lo mejor es que ya se reúna con su hijo fallecido.

La actriz del cine de ficheras, Carmelita Salinas, todavía se encuentra hospitalizada en el nosocomio StarMedica y su familia reportó que sigue en coma natural, aunque no pierden la esperanza de que pueda despertar.

Sin embargo, hay quien considera que la productora de Aventurera ya debería de descansar tras este difícil momento de su vida; Azela Robinson fue quien dio su sincera opinión respecto a la situación actual de la que fue su madrina en el cine.

La actriz del cine de ficheras fue la madrina de Azela cuando comenzó a actuar para la pantalla grande (Foto: Cuartoscuro)

Para los micrófonos de Hoy, la actriz de La Desalmada dijo que ella consideraba que lo mejor para Salinas actualmente es que fallezca, pues si despierta de su coma, las secuelas producidas por la hemorragia cerebral no la dejarían volver a su vida de antes, algo que causaría una gran tristeza para Carmen.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que (para) Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave, y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, comentó Robinson.

Pese a su cruda opinión, compartió los momentos más emotivos que vivió junto a la actriz del cine de ficheras, pues ella la acompañó en los inicios de su carrera y fue quien la bautizó cuando entró al cine, aunque su experiencia no fue la mejor.

La actriz comentó que si Carmelita no puede volver a comunicarse como antes con la prensa, lo mejor es que encontrara su felicidad en el más allá (Foto: Instagram/@azelarobinson)

“Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”, recordó la actriz.

Carmen Salinas fue hospitalizada el pasado 10 de noviembre por la noche después de que personal que limpiaba su casa la encontró desmayada en su casa. Sin algún síntoma anterior, la actriz habría cenado y estaba descansando tras su jornada laboral, según explicaron su hija Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones.

El estado de la actriz de Bellas de noche continúa como se reportó hace una semana, permanece en un coma natural y con ayuda respiratoria.

A pesar de que diario sus familiares han recibido a la prensa para dar su informe acerca de la Carmelita, en redes sociales han surgido varias teorías acerca de la salud de la histrionisa; algunos internautas han asegurado que Salinas sufre de muerte cerebral, que el coma fue a causa de la vacuna contra el COVID-19 y otros han señalado que, incluso, ya falleció.

Sus familiares informaron que, tras una semana hospitalizada, el estado de salud de Carmen Salinas continúa siendo el mismo (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Antes estas versiones, principalmente su hija y su nieta, Carmen Plascencia, han desmentido esta información. Debido a la confusión que surgió acerca de si la actriz sufrió un derrame o una hemorragia, Plascencia aclaró que no hay distinción en cómo se llame, pues ambos padecimientos serían lo mismo.

“Derrame cerebral es un término coloquial, hemorragia es el término correcto. Mi abuelita tuvo una hemorragia en el tallo cerebral, mucha gente dice que tuvo un derrame cerebral; sin embargo, no hay una diferencia, el daño es el mismo”, dijo.

Gustavo Briones también compartió con la prensa que Eugenio Derbez se contactó con él para ofrecerles su ayuda para lo que pudiera necesitar la Carmelita Salinas y su familia.

SEGUIR LEYENDO: