Un actor de Televisa sufrió graves quemaduras en el rostro tras explosión

Omar Yubeili, actor y cantante de 25 años, tuvo que ser sometido a una cirugía para que le injertaran piel después de sufrir de fuertes quemaduras en su rostro (Foto: Instagram/@omaryubeili)

Omar Yubeili, actor de telenovelas como Mañana es para siempre, sufrió de quemaduras en su rostro a causa de una explosión por gas en su casa.

El joven actor y cantante compartió a través de su cuenta en Instagram que hace unos días sufrió de una explosión debido a que, reconoció, dejó una llave de gas abierta dentro de su casa. Omar tuvo que ser atendido rápidamente por médicos debido a que gran parte de la piel de su cara se vio gravemente comprometida.

“Se me adelantó el Halloween y me lleve un susto cabr***n!!! Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto!”, escribió el actor junto a una serie de fotografía en donde retrató el progreso de su piel en tratamiento después de las quemaduras.

Omar compartió hace una semana que este era su apariencia después de haber sido sometido a una cirugía (Foto: Instagram/@omaryubeili)

Yubeili se sinceró y expresó que lo más difícil de afrontar fue el no saber qué iba a suceder con la piel de su cara, pues por su profesión es indispensable mantener su imagen.

“Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!”, continuó en su publicación.

El actor de La Rosa de Guadalupe la semana pasada compartió en su cuenta de TikTok algunos videos en donde mostró cómo toda su cara fue cubierta por vendajes después de haber llegado de emergencia a un hospital.

Yubeili estuvo bajo tratamiento para que su piel hoy esté casi completamente como lucía antes de la explosión (Foto: Instagram/@omaryubeili)

Aunque no mencionó cuándo ocurrió el accidente, desde el pasado 20 de octubre compartió algunas imágenes de cómo lucía, pues además de la atención que se le dio al llegar al nosocomio, tuvo que ser internado para someterlo a una cirugía.

Ya que algunos internautas lo acusaron de estar mintiendo, Yubeili explicó que su rostro tuvo que ser completamente vendando ya que tuvo que entrar a quirófano para que le fuera injertada piel en la cara y en ese momento no podía mostrar cómo se veía sin los vendajes.

Después, estuvo sometido a tratamientos faciales. En la última de sus fotos mostró que su recuperación ha sido exitosa y su piel tiene una mejor apariencia.

Pese a su mejoría, Yubeili compartió que los cuidados para salir siguen siendo extremos, pues tiene que cubrirse completamente el rostro para que los rayos del sol no lastimen su sensible piel.

Omar compartió que actualmente su piel está casi completamente sana, pero sigue manteniendo cuidados (Foto: Instagram/@omaryubeili)

Al final de su mensaje, agradeció a las personas que se han preocupado por él desde que dio a conocer el accidente que sufrió y expresó que se siente agradecido de que no haya sido más grave. “Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse! Estamos sanando Dios me cuido de algo que pudo haber estado mucho peor!”, escribió.

Omar es un artista de 25 años. Comenzó su carrera como actor infantil a los 11 años en producciones de Televisa como Corazón Salvaje, El Señor de los Cielos, Mañana es para siempre y Mi corazón es tuyo. También se ha sumado a la serie La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, pero actualmente busca impulsar su faceta como cantante.

Fue en 2016 cuando lanzó su primer tema musical Wifi, la cual fue en colaboración con el conductor e influencer Roger González, aunque desde años antes se había presentando en diferentes escenarios en programas de televisión.

