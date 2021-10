Thalía incendió las redes con el look que lució en su nuevo videoclip “No te vi”

(Fotos: Instagram: @thalia)

Thalia acaparó la atención de sus seguidores al compartir unas fotografías de su nuevo video musical No te vi, en colaboración con Maffio. En las postales, la intérprete de No me acuerdo lució un traje tipo body del diseñador Julián Méndez que sacó a relucir sus características curvas.

A sus 50 años, Thalia ha demostrado que sigue siendo una de las estrellas más importantes de nuestro país, colaborando recientemente también con Chiquis Rivera y Becky G con la canción Baila Así.

El video musical de No te vi, ya cuenta con más de 126,889 visitas y con 8,265 likes en la plataforma de YouTube.

Thalia lució un traje tipo body del diseñador Julian Mendez que la hizo relucir sus curvas.(Foto: Instagram: @thalia)

La cantante también lanzó una divertida dinámica para que sus seguidores y fanáticos recrearan su look utilizado en su video en un nuevo challenge. “¡Bellezas! ¿Se animan a replicar su look o escena favorita del video de letras de #NoTeVi ft. maffio? ¡Estaré compartiendo los mejores!” comentó la cantante y actriz en un post promocionando su nueva canción.

La canción No Te Vi forma parte del más reciente álbum de Thalia, desAMORfosis que fue estrenado el pasado 14 de Mayo y que se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.

El álbum se ha logrado posicionar como uno de los álbumes de habla hispana más exitosos del año, encabezando las listas de ventas en plataformas como iTunes y Amazon music.

La canción No Te Vi forma parte del más reciente álbum de Thalia, desAMORfosis que fue estrenado el pasado 14 de Mayo (Foto: Instagram: @Thalia)

Recientemente, la intérprete de Mojito, participó en una colaboración con Becky G, Chiquis Rivera y Play - N -Skillz, el cual fue todo un éxito debido a la contagiosa melodía musical.

Aunque la canción no cuenta hasta la fecha con un video musical, el video con la lírica de la canción tiene más de 401,720 mil visitas en YouTube.

Chiquis Rivera y Thalia crearon un challenge en sus respectivas cuentas de TikTok para que los fanáticos de ambas bailaran al ritmo de la canción y así ambas cantantes pudieran observar las coreografías que sus seguidores crearon para la canción.

Fotos: @chiquis / @thalia /@iambeckyg

Thalia es una de las celebridades mexicanas más activas en redes sociales y es recordada por los usuarios por sus videos divertidos o challenges que comparte a través de su cuenta de TikTok.

Recientemente Thalia revivió su papel como María Mercedes en un divertido video publicado en su cuenta de TikTok. En el video, la cantante se muestra limpiando el vidrio de un parabrisas en donde bailó al ritmo de una de sus más recientes colaboraciones Baila Así.

En un subtítulo dentro del video que compartió, escribió lo siguiente “Y que se me sale la Meche”, recordando así a su icónico personaje de la popular telenovela.

(Foto: Captura de Pantalla de Tik Tok: @thalia)

La intérprete de temas como No me Acuerdo y Te Perdiste Mi Amor recordó, ante sus millones de seguidores, la novela estrenada en el año 1993, con mucha nostalgia y cariño.

María Mercedes fue una telenovela protagonizada por Thalia, quien se enamora de “Jorge Luis del Olmo Morantes”, protagonizado por Arturo Peniche. Un millonario que estaba negado a enamorarse pero no pudo dejar de caer en los encantos del personaje.

La telenovela logró convertirse en todo un ícono en la televisión mexicana desde su estreno el 14 de septiembre de 1992.

Thalía y Arturo Peniche fomaron la pareja romántica

La protagonista era una joven que vivía con grandes carencias económica, y debido a esta situación, siempre buscó las alternativas para salir adelante. Por este motivo, “María Mercedes” tenía que salir a vender billetes de lotería a las calles, además ofertaba en los semáforos diversos artículos, como flores, dulces o en ocasiones limpiaba parabrisas de autos y también se disfrazaba de payasita.

Aunque actualmente Thalia no cuenta con planes de regresar próximamente al mundo de la actuación, la cantante aún es recordada por los televidentes por sus telenovelas como María la del Barrio, María Mercedes y Marimar.

SEGUIR LEYENDO: