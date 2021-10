Cómo Andrés García consiguió hacer que José José y Anel Noreña se enamoraran

Andrés García recordó cómo fueron las dos ocasiones en que reunió a Anel Noreña y José José (Foto: Cuartoscuro / Facebook Anel Noreña)

Pese a que Andrés García se ha hecho conocer por su talento en la actuación y por tener amoríos con diferentes celebridades, el actor aseguró que nunca mantuvo una relación que no fuera meramente una amistad con Anel Noreña, pues, incluso, él habría sido el encargado de hacer que ella y José José se enamoraran en dos ocasiones.

En su canal de YouTube, Andrés García dedicó gran parte de su último video de preguntas y respuestas a exponer cómo fue su relación Anel Noreña, pues uno de sus seguidores le preguntó si la actriz había sido una de sus conquistas.

Según expuso el actor, él y la ex esposa de José José fueron grandes amigos y en algún punto de su relación buscaron llegar a más, sin embargo, Noreña no estaba dispuesta a que su pareja tuviera encuentros con otras mujeres, así que él no era el indicado para ella.

Anel y José se conocieron cuando él estaba comenzando su carrera artística (Foto: Las Estrellas)

“’Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo y que yo sé que lo voy a agarrar y me voy a casar con él’ (le dijo Anel). ‘¿Quién de mis amigos es?’ (preguntó García y ella respondió) ‘José José'”, recordó el histrión. “José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que el José millonario ni nada, estaba empezando”, dijo.

El protagonista de Pedro Navaja le presentó a su amiga al Príncipe de la Canción con tal de que se sintiera feliz y la relación entre el cantante y la actriz sí tuvo un buen fin. Sin embargo, José José conoció a la actriz Natalia “Kiki” Herrera Calles, con quien comenzó un amorío y terminó su noviazgo con Noreña.

En 1971 el intérprete de Preso contrajo matrimonio con Herrera, siendo ella su primera esposa. Esta unión no duró mucho tiempo, pues a los 18 meses llegó su divorcio.

Por su parte, Anel habría estado al tanto siempre del cantante, así que cuando se divorció, ella fue de las primeras en saberlo y hacer algo al respecto, pues todavía mantenía sentimientos por su ex novio.

A la edad de 22 años, José José se casó con Natalia, mejor conocida como Kiki (Foto: Twitter)

Noreña recurrió nuevamente con Andrés García y le pidió que los reuniera otra vez, pues estaba segura de que podía volver a conquistarlo. “‘Papasito, ven acá. Kiki se divorció de José y yo quiero que me vuelvas a acercar con él porque yo sé que vuelvo a amarrar la relación’”, le habría dicho la actriz.

El dominicano recordó que llegó a la Ciudad de México después de hacer una película en la que interpretaba a un siux. Todavía portando su vestuario, se dirigió a Terraza Cassino, en donde José José estaba presentándose.

Al lugar llegó acompañado por Anel y le dio instrucciones de esconderse en una de las columnas que se encontraban sosteniendo al escenario, pues pretendía darle una sorpresa al cantante. Noreña obedeció y no salió de su escondite hasta que terminó el show.

Anel y José José formaron una familia, pero 15 años después se divorciaron (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

“Cuando termina José (dice) ‘bueno, gracias. Andrés, nos vemos en los camerinos’, y le digo: ‘Espérame, José. Te traje un regalo sorpresa. Ahora, espero te guste la sorpresa, si no te gusta, me la devuelves’. Entonces saco a Anel de atrás de la columna y empieza todo el público a aplaudir y a gritar, conocían la historia de José y Anel”, relató el histrión.

El Príncipe de la Canción recibió muy feliz a su ex novia y la llevó a su camerino. La pareja llegó al altar en mayo de 1976, muchos años después de que Andrés hizo que se reunieran por primera vez.

Después de 15 años y dos hijos, este matrimonio llegó al divorcio debido a que Anel no soportó los excesos de su pareja.

