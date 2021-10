Es una “banda de versiones de blues”: la crítica de Paul McCartney a los Rolling Stones

Paul McCartney criticó a The Rolling Stones (Foto: EFE / Felipe Trueba)

El integrante de The Beatles, Paul McCarney, lanzó una dura crítica a The Rolling Stones al señalar que se trata de una “banda de versiones de blues”.

En una entrevista para The New Yorker , el músico de 79 años expresó: “No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos”.

Sin embargo, no es la primera vez que McCartney arremete contra su banda rival, pues en una conversación con Howard Stern afirmó que los Beatles eran mejores que los Stones. “Tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues”, declaró el compositor en ese entonces. “Tuvimos un poco más de influencias ... Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores”, agregó.

En respuesta a estas declaraciones, Mick Jagger, líder de los Stones, dijo que “obviamente no había competencia” entre los dos, durante un programa de Apple Music conducido por Zane Lowe.

“La gran diferencia, sin embargo, es, y un poco en serio, que los Rolling Stones son una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas en las que los Beatles ni siquiera hicieron una gira por la arena, o el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. “, Explicó Jagger. “Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad”.

“Ellos (The Beatles) hicieron ese concierto en el estadio (Shea en 1965). Pero los Stones continuaron”, dijo. “Comenzamos conciertos en estadios en la década de 1970 y todavía los hacemos ahora”.

Cabe recordar que el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió en agosto pasado a los 80 años de edad. En su honor, el grupo de rock lanzó un videoclip para Living In The Heart Of Love.

Además, comenzaron una nueva gira, cuestión que ha sido criticada por la reciente muerte de Watts.

“Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas”, agregó Jagger en la entrevista de Apple Music. “Una banda es increíblemente afortunada, todavía toca en estadios y luego la otra banda no existe”.

En otra conversación con Zane Lowe, Jagger reconoció que hacer nuevos temas significa dejar atrás las aportaciones de Charlie Watts, por lo que señaló que seguir si él será muy difícil.

“Sin que Charlie esté aquí será muy difícil. Tenemos temas grabados en los que toca Charlie, pero si hacemos cosas nuevas ya no estará, así que sí, es muy triste”

“Trabajé recientemente con Charlie, de hecho, hice algunas cosas con él en el estudio hace relativamente poco. Parece que fue ayer cuando estaba en el estudio con él, bromeando... es tan extraño, y muy triste”, añadió.

En cuanto a los Beatles, McCartney causó polémica al revelar quien fue el causante de la separación de la banda. De acuerdo con sus declaraciones, el culpable fue John Lennon y no él, como está plasmado en la memoria colectiva. “Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny”, le dijo McCartney a John Wilson en una entrevista para la BBC. “Yo no soy la persona que instigó la división”.

“John entró en una habitación un día y dijo ‘me voy de los Beatles’. Y dijo: ‘Es bastante emotivo, es más bien como un divorcio’. Y entonces nos quedamos nosotros a recoger los pedazos”, agregó el músico.

