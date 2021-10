Pati Chapoy criticó a Maite Perroni y recibió amenazas: “te parto toda tu cara”

Un fan de Maite Perroni amenazó con golpear a Pati Chapoy (Foto: Instagram)

Este jueves 6 de octubre se dio a conocer en el programa Ventaneando que la actriz Maite Perroni había desairado a la producción de dicho programa de espectáculos emblema de TV Azteca, pues durante su paso por los pasados Premios Platino al cine iberoamericano, la ex RBD no quiso hablar con los reporteros de la televisora mexicana.

Y es que fue la enviada a la premiación, Linet Puente, quien contó en el vespertino que notó una actitud displicente por parte de la también protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Cachito de cielo, quien se negó a hablar con varias televisoras, entre ellas la del Ajusco. Así lo dijo la periodista ante el asombro de Pati Chapoy:

“Fíjate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, ‘viene Maite Perroni, ¿la quieres?’. Yo, ‘claro que la quiero entrevistar’. Pasa -Maite Perroni- y veo perfectamente cómo dice ‘no’ y me dicen, ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca’ y se pasó”, contó Linet.

Con "Oscuro deseo" la actriz se posicionó en la plataforma Netflix a nivel mundial (Foto; Efe)

La reacción de Chapoy no se hizo esperar y catalogó a la también cantante de bachata pop como una persona “mamona”, es decir sangrona y petulante,: “Ay, pues qué mamona”, dijo Pati Chapoy. “Pero si aquí la hemos defendido de toda esta maledicencia que le dijeron -por la polémica con Andrés Tovar y Claudia Martín-”, comentó Pedrito Sola.

Chapoy dejó ver que en un futuro, cuando la actriz necesite promocionar algún proyecto, va a requerir la promoción que el emblemático programa le puede dar, por lo que exclamó: “Ya se le ofrecerá. Se le ofrecerá, se le ofrecerá”, agregó Pati Chapoy.

Por su parte, Linet Puente aseguró que se percató de otros comentarios surgidos en la alfombra roja, pues no fue la única que recibió el desdén de la cantante de Un poco de tu amor.

Fue Linet Puente quien señaló el comportamiento evasivo de Perroni (Foto: Archivo)

“No fui la única a la que desairó y a muchas colegas las escuché diciendo, ‘ay, qué pesada Maite’. Pero, ¿qué ganas de irte a hacer esa fama hasta allá”

Ahora, después del polémico calificativo que le profirió Chapoy a Perroni, la cuenta oficial de Ventaneando en Twitter compartió las amenazas que un presunto fan de la ex RBD le hizo llegar a la titular del programa.

Y es que una persona retomó las palabras de Chapoy para agredirla directamente: “Más mamona eres tú, pinche víbora culera Chapoy Pati, si algún día te encuentro te parto toda tu cara no importa que ya seas una anciana, igual así te voy a madrear”, escribió el usuario detrás de la arroba @HugoLovato_13

Tan agresivo comentario fue retomado por la cuenta del programa, quien citó el texto y añadió: “Creo que Maite Perroni tiene fans con severo desequilibrio emocional”.

"Mamona" fue el calificativo que Chapoy usó para referirse a la ex Rebelde (Foto: Ventaneando (captura de pantalla)

Su juego en “El juego de las llaves”

Maite Perroni participó en las dos temporadas de El juego de las llaves, donde protagonizó unas eróticas escenas al lado de Yahír y Ela Velden, donde el personaje que interpreta la ex Rebelde comenzó a explorar su sexualidad de una nueva forma tras años de estar casada.

“Adriana”, personificada por Maite, sostiene encuentros casuales con diferentes personajes durante la serie a pesar de tener esposo, pues ambos acordaron en experimentar con personas ajenas a su matrimonio.

En una entrevista para San Diego Red, la actriz habló sobre el significado de la serie para ella y reveló si ha vivido experiencias similares a las que se ven en la serie:

En "El juego de las llaves" se tocan temas tabú de la sexualidad (Foto: Amazon)

“En pareja me gusta que seamos solamente él y yo. Me gusta que podamos cuidar nuestra energía, nuestro espacio y nuestro vínculo, por lo que no me imagino en una dinámica como tal”, dijo Maite al negar tener interés en el intercambio de parejas.

A pesar de no compartir algunas de las preferencias de su personaje, Maite contó que sí tiene algunas cualidades en común con “Adriana”, como la el hacerse responsable de sus acciones: “Una mujer verdadera que lucha por su felicidad y asume las consecuencias de sus actos para ser congruente con su forma de pensar, de sentir y de vivir”, afirmó la actriz.

