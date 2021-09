La razón por la que Edén Muñoz habría dejado Calibre 50

En los últimos días han circulado algunos rumores sobre la supuesta salida del cantante Edén Muñoz de Calibre 50, FOTO: Twitter/@calibre50eden

Sin embargo, los rumores habrían sido confirmados esta mañana por la revista TVyNovelas, donde se reportó que el cantante habría dejado la agrupación debido a diferencias irreparables con sus compañeros originados por “celos profesionales”.

“Edén habría tenido diferencias con sus compañeros luego de que éste destacara por sus propios méritos en otros ámbitos, como la producción y la composición, además de su incursión en la televisión el año pasado en el reality ¿Quién es la máscara?, lo que provocó celos profesionales entre sus compañeros”, reporto la publicación.

Asimismo, el periodista y director de la revista mexicana, Gil Barrera, reportó que Eden habría recibido una fuerte cantidad de dinero para dejar la agrupación, según escribió en sus redes sociales: “Edén Muñoz recibe jugosa oferta para dejar Calibre 50″, tuiteó sin ofrecer más información.

A inicios de este año Edén descartó lanzarse como solista, pues a pesar de haberlo hecho anteriormente, ahora no le parecía viable. En el 2010, Muñoz dejó Colmillo Norteño porque supuestamente había fricciones entre los integrantes y Edén no “tuvo miedo a empezar de nuevo”, según dijo en ese entonces.

Sin embargo, sobre dejar Calibre 50, el cantante que recientemente recibió el premio SESAC en la categoría de ‘compositor del año’ en el regional mexicano, expresó que no tenía intenciones de lanzarse a una carrera como solista.

“Soy el lobo de manada, la soledad me afecta mucho”, dijo en ese entonces. “Edén sin sus compañeros, no caminan las cosas”, agregó. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado ni descartado haber dejado la agrupación que recientemente lanzó el sencillo A la antigüita.

Por otra parte, ese último sencillo ha sido todo un éxito desde su lanzamiento en territorio mexicano pues ocupa el pues número uno de canciones más escuchadas, de acuerdo con el rankin de las “canciones más escuchadas en México al momento” de Spotify.

Según la información que comparte la plataforma de música en streaming, la canción de Calibre 50 tiene actualmente más de 700 mil reproducciones y logró superar grandes éxitos de artistas internacionales como Bad Bunny y otros exponentes del regional mexicano, como Christian Nodal.

De acuerdo con el mismo rankin, Pepas de Farruko ocupa el segundo lugar en el “Top 50″ de canciones más escuchadas en México. El tercer lugar lo ocupa el sencillo de Bad Bunny Yonaguni, con más de 591 mil reproducciones al momento.

El cuarto lugar lo ocupa la canción del artista Rauw Alejandro Todo de ti y el quinto lugar le pertenece a La Sinvergüenza del cantante de regional mexicano Christian Nodal en colaboración con la Manda Ms de Sergio Lizárraga.

Por otra parte, Edén recientemente celebró su cumpleaños número 31 el pasado 25 de septiembre rodeado de su familia y personas cercanas. En redes sociales, compartió que disfrutó de la compañía de su pareja, la influencer Paloma Llanes, quien actualmente se encuentra en cinta.

Desde su cuenta de Instagram, Paloma compartió algunas fotografías de la celebración de Edén y le dedicó un corto pero significativo mensaje de celebración: “Por muchos años más juntos celebrando tu vida. Te amo mucho mi amor”, escribió. Por su parte, Edén contestó la felicitación: “Te amo, gordita”.

