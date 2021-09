Una sobredosis de fentanilo, heroína y cocaína causó la muerte de Michael K. Williams, actor de “The Wire”

El actor ya había confesado tener problemas de adicciones anteriormente (Foto: Instagram/@bkbmg)

Este viernes 24 de septiembre, el jefe de Exámenes Médicos de Nueva York dio a conocer la causa de fallecimiento del actor Michael K. Williams, el deceso ocurrió el pasado 6 de septiembre y de acuerdo con la revista TMZ, los estudios realizados revelaron una muerte accidental.

El actor de la serie The Wire murió por una sobredosis de fentanilo mezclado con heroína y cocaína; la combinación dichas sustancias opioides y estimulantes le provocaron una intoxicación aguda.

Michael K. fue encontrado por su sobrino en la sala de su departamento en Brooklyn, Estados Unidos, la parafernalia de estas drogas sintéticas estaba junto al cuerpo.

Michael K. Williams dio vida al mítico y carismático Omar Little en la aclamada serie The Wire (Foto: POLITICA CULTURA HBO)

Otros cuatro comediantes sufrieron una sobredosis en Los Ángeles esa misma semana, tres de ellos también fallecieron. El famoso actor había confesado anteriormente que meterse en el papel de Little, quien roba a los traficantes de drogas, lo afectó en la vida real.

Williams tenía problemas de adicción a las drogas y había hecho varios intentos por sanar de los mismos en años anteriores, pues incluso los sufrió durante el rodaje de HBO entre el 2004 y el 2008.

El aclamado actor contó a NPR en 2016 que una vez fue a una iglesia en Nueva Jersey buscando desesperadamente ayuda para su adicción:

“Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de The Wire”.

El actor falleció el pasado 6 de septiembre (Foto: Instagram/@bkbmg)

Antes de emprender su carrera como actor, Williams se desempeñó como bailarín independiente y trabajó con grandes estrellas de la música como George Michael y Madonna.

“La gente malinterpreta cuando digo que era bailarín”, le dijo a The Guardian en 2012. “No tenía una formación clásica. Era bailarín callejero y podía hacer lo que hacía en los clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York. Soy un chico de las calles de Brooklyn al que le pagaban por viajar por el mundo”.

Cuando se dio a conocer su muerte el pasado 6 de septiembre, HBO emitió un comunicado respecto a su ex colaborador. Donde lo despidieron afectuosamente y describieron a Williams como un gran amigo:

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, se pudo leer en redes sociales.

El actor Michael K. Williams actuó en diversas películas además de The Wire (Foto: EFE/Etienne Laurent)

Desde ese día las fuentes policiales estadounidenses descartaron un posible hecho delictivo. “La puerta no estaba forzada, el apartamento estaba en orden”.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, dijo que Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn después de una llamada telefónica de emergencia a las 14:00 en la hora local. El actor fue oficialmente declarado muerto a las 14:12 pm, reportaron medios locales.

Otras producciones en las que participó este talentoso actor estadounidense fueron las películas Inherent Vice (2014), 12 Years a Slave (2013), Gone Baby Gone (2007) y The Road (2009).

También estuvo nominado a tres premios Emmy como Mejor Actor de Reparto en una serie limitada por su trabajo en When They See Us, The Night Of y Bessie.





Información en desarrollo*