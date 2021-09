Por qué Danielle Dithurbide dejó temporalmente Televisa

FOTO: Instagram/@daniellemx_

Hace unos días la presentadora de Noticieros Televisa Danielle Dithurbide causó revuelo entre los espectadores del noticiario Despierta cuando anunció que se retirará temporalmente de las cámaras para dar luz a su bebé.

En la emisión del pasado viernes, Danielle, evidentemente conmovida, se tomó unos minutos para anunciar que se iría por una “asignación especial”: “Ya les decía, me voy a una asignación muy importante por unas semanas”, dijo al público.

Asimismo, Danielle colgó un mensaje en sus redes sociales para explicar su ausencia: “Gracias a todos por cuidarme, preocuparse y estar al pendiente. Voy a traer a una niña sana, fuerte y valiente a este mundo y regreso para siempre darle un buen ejemplo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante una entrevista con la edición de esta semana de TvyNovelas, la periodista ofreció algunos detalles sobre la dulce espera de su primogénita, a quien informó llamará Lucía.

“Ya estoy en la recta final (del embarazo) y ni me la puedo creer porque ya faltan unos días. Lo más probable es que Lucía llegue el siguiente fin de semana. Cada día que el despertador suena a las 4:30 de la mañana siento que ya va a nacer, nada más para vengarse de mí por haberla desmañanado durante tantos meses”, contó a la publicación.

Danielle, quien recibirá a su bebé junto a su esposo, Jorge García, reveló que se siente muy tranquila por el bebé que está en camino. A pesar de ser el primero: Creo que me voy a poner nerviosa cuando vaya en el coche hacia el hospital. Pero hasta ahora he estado muy activa”.

Respecto a su trabajo, la presentadora de noticias compartió que dejó algunas instrucciones para las personas que tomarán su trabajo y que todo pudiera seguir con normalidad, a pesar de su ausencia. Incluso, adelantó que regresará a su trabajo lo más pronto posible.

“Mi plan, si todo sale bien, es regresar al noticiero lo más pronto posible, ay que son pocas horas, y todo lo demás lo puedo hacer desde mi casa”, contó la presentadora que también compartió cuáles han sido los mayores malestares de su embarazo.

“He tenido un embarazo privilegiado, porque no he tenido un solo achaque ni malestar. Nada de náuseas. Eso me facilitó mucho las cosas”, compartió. Además, remarcó la importancia que tiene para ella poder balancear el ámbito laboral y la maternidad.

“Desde antes de embarazarme había decidido que el día que lo estuviera no iba a dejar de trabajar. Incluso cuando nazca Lucía, porque quiero ser un ejemplo, como esas mujeres a las que admiro tanto, que logran el equilibrio perfecto entre el trabajo y la maternidad”, concluyó.

Por otra parte, el día de ayer, como motivo del sismo que sacudió a la capital mexicana en 1985 y posteriormente en el 2017, el nombre de Danielle se hizo tendencia por su participación en el caso “Frida Sofía”.

El caso cobró relevancia una vez que se cumplieron cuatro años del movimiento telúrico que tuvo lugar en el 2017. En ese año, la reportera estuvo al frente de la transmisión de la televisora de Chapultepec sobre lo que sucedió en el Colegio Rébsamen - institución educativa que colapsó al sur de la Ciudad de México-.

Cuya cobertura se centró en lo sucedido con una niña de nombre Frida Sofía, quien presuntamente nunca existió. En Twitter el nombre de la niña que supuestamente estuvo en los escombros del colegio mientras elementos de la Marina trabajó por un rescate y que mantuvo en vilo a los televidentes, se volvió tendencia.

