Los mejores memes de Aleks Syntek y la famosa “cancioncita” de la salsa de tomate

(Foto: Twitter)

El reconocido cantante y compositor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, volvió a la polémica tras difundir un peculiar video en la red social Tik Tok.

El interprete de “Duele el Amor” y “Te Soñé” reveló que hace años escribió la canción promocional de una marca de salsa de tomate.

En el clip se escucha a Syntek darse crédito de una melodía que acompañó a cientos de generaciones durante su infancia.

(Foto: Twitter)

“¿De casualidad sabes que yo compuse esa canción?. Dime ¿Qué te parece”, se escucha decir al artista en la publicación.

(Foto: Twitter)

Tras la difusión del video, los internautas no dudaron en reaccionar y compartieron que el contenido les causó incomodidad más que empatía, por lo que no tardó en caerle una lluvia de memes al cantante mexicano.

(Foto: Twitter)

“Está siendo olvidado y le está doliendo”, “¿Se la imaginan en reguetón?”, “Aleks Syntek es el resumen de lo terrible y nefasto que es un Generación X”, fueron algunos comentarios en su contra.

(Foto: Twitter)

De igual forma, los usuarios se burlaron de Aleks Syntek haciendo referencia a su parecido con personajes de películas como Alvin y las Ardillas y Toy Story.

La publicación de Aleks se hizo tendencia, esto luego de que en 2020, el compositor despotricara y sentenciara que Tik Tok es una red efímera que da mucha información en tan poco tiempo.

(Foto: Twitter)

“Fragmenta las canciones en segundos, crea una locura de información porque si te estoy bombardeando con información cada diez segundos convierto tu cerebro en una máquina de fragmentación (…) Nos hace perder mucho tiempo y nos divide como raza humana”, dijo en su momento.

(Foto: Twitter)

De igual forma, se hizo viral al decir que nunca colaboraría con un exponente del género del reggaetón.

“Yo sigo en mi línea. No he hecho (ninguna colaboración de reguetón), ni haré y si tengo que vender cacahuates, vendo cacahuates, pero no pienso hacer reguetón”, declaró.

(Foto: Twitter)

SYNTEK Y SU DENUNCIA POR ACOSO

Aleks Syntek habló sobre el suceso que experimentó hace casi tres años, cuando un joven inglés, entonces menor de edad, hizo público en las redes sociales que presuntamente el cantante lo estaba acosando a través de mensajes directos.

“Lemon Brick”, como se identificaba el adolescente en Instagram, publicó en sus historias la supuesta conversación que tuvo con el músico, quien desde un principio le envió fotos de sus conciertos para demostrarle que era un compositor famoso.

Ahora, el cantante de Sexo, pudor y lágrimas recordó así el penoso episodio en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube: “Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”.

El músico relató su experiencia como "el episodio más triste" de su carrera (Foto: Instagram/@yordirosado)

“El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, expresó el musico.

“La pasé muy mal, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace años, hablando horrible de mí, sentí horrible, en el programa de Hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: