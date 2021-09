“Todo es natural”: La Chupitos desmintió haberse sometido a cirugía estética tras aparecer en un hospital

(Foto: IG @_lachupitos)

Hace unos días, Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos” subió un video a sus redes sociales desde un hospital, situación que encendió las alarmas de sus seguidores quienes no dejaron de especular e iniciar los rumores de que se había sometido a una cirugía estética.

Ante esto, la comediante de 49 años decidió romper el silencio sobre su situación de salud en Sale el Sol y ahondó en que su ingreso médico no estuvo relacionado con su apariencia.

“Estoy más buena que nunca. Todo es natural, todavía se nos cae el pellejo. Me fui a hacer análisis de endoscopia, pero al parecer todo está bien”, remarcó.

De igual forma, tras mencionar que en efecto estuvo en un hospital, añadió que se encontraba lista para seguir con sus proyectos, entre los cuales está una película que está próxima a estrenarse.

“Bendito Dios estoy bien, sí tuve que ir al hospital, pero gracias a Dios estoy bien y estoy más repuesta que nunca porque tengo que estar lista para este estreno el 16 de septiembre de Chilangolandia”, externó.

Respecto a si pensaba realizarse alguna intervención para modificar cierta parte de su cuerpo, ella destacó que no tenía intenciones de hacerlo por ahora.

“Soy bien miedosa para eso, o sea, sé que sí necesito, se me cae la chichita, el vientre ya tapa... pero, ¿qué crees? Me amo mucho así como estoy, así que por el momento no. Aparte hay muchas guapas, para qué quiero competir con ellas. Muchas guapas y operados, mejor así por el momento porque tampoco digo: ‘No, no lo voy a hacer’”, añadió la Chupitos.

Cabe recordar que hace unos cuantos días, Liliana Ariaga compartió desde su Instagram imagenes donde se le veía acostada, con bata y canalizada.

Sin embargo, para no perder el toque de su habitual sentido del humor, la famosa regaló un breve mensaje a sus seguidores.

“Por si estaban con el pendiente”, puede leerse en la historia que colocó en su perfil y que acompañó con la canción de Enferma de amor del grupo Jeans.

No obstante, después de dar a conocer su situación, no dudó en compartir una imagen en su cuenta donde se ve un envase con etiqueta de un suero, pero que en realidad es una bebida alcohólica.

“Ay, me vendieron un suero bien raro”, se puede leer. A lo que la artista añadió en tono de broma: “No lo puedo creer ya no se puede confiar en nadie.

En este sentido, los internautas no tardaron en reaccionar y, aunque algunos se rieron de su publicación, otros aprovecharon para cuestionarla sobre su estado de salud.

“Pasa el chisme por que estás en el hospital acaso te quitaste algo por ahí”, dijo un usuario que no recibió respuesta por parte de Arriaga.

“La Chupitos”, desde el inicio de su carrera tuvo que sobrepasar varias puertas cerradas, entre ellas su despido de Televisa, el cual nunca comprendió por qué sucedió, pero que significó un gran impulso para ella.

Ella nació en el mundo del espectáculo hace varias décadas, dentro de un concurso de comedia. Nerviosa por no saber qué hacer, decidió interpretar de forma graciosa a su tío, el cual tenía problemas de alcoholismo.

Ganó ese concurso y al ser apoyada por otros comediantes, rápidamente intentó llegar a la televisión, pero por el origen de su personaje, muchas personas la rechazaron, incluso fue echada de televisoras por interpretar a una mujer con problemas de adicciones.

