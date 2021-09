Murió actor, modelo y presentador de Bollywood Sidharth Shukla

Sidharth Shukla (Gettyimages)

Sidharth Shukla era un actor, modelo y presentador indio, quién murió esta madrugada a la edad de 40 años, según la declaración de la emisora Colors TV, donde trabajaba.

“En Colors, estamos tristes y devastados por la repentina pérdida de nuestro familiar, Sidharth Shukla. Lo extrañaremos inmensamente. Su fallecimiento es una pérdida irreparable para nosotros y toda la industria”, tuiteó el canal de televisión el jueves.

Según los reportes, el actor fe trasladado al hospital Cooper, pero al llegar ya se encontraba sin vida. Por el momento se desconocen as causas de su fallecimiento, pero se espera la realización de una autopsia para aclarar lo ocurrido.

El diario The Indian Express dijo en su página que de acuerdo con lo declarado por la policía de Mumbai, no se encontraron lesiones en el cuerpo del referente de Bollywood y la causa de la muerte “aún no se ha determinado”. La declaración también dijo que un equipo de policías estaba presente en su residencia para investigar el asunto.

El equipo del actor expresó a través de un comunicado: “Todos ustedes han escuchado la impactante noticia, estamos tan conmocionados como todos ustedes. Tenemos una solicitud. Realmente queremos que todos ustedes nos respeten y nos apoyen durante estos tiempos difíciles. Como equipo de relaciones públicas de Sidharth, pedimos humildemente a los medios de comunicación que tracen una línea y le den espacio a su familia y seres queridos y les dejen llorar. ¡Todos estamos sufriendo! ¡Estamos tan impactados como tú! Y todos sabíamos que Sidharth era una persona reservada, así que respete su privacidad, la privacidad de su familia. Y, por favor, ore para que su alma descanse en paz “.

El último Tweet del actor fue el 30 de agosto felicitando a los medallistas paraolímpicos de su país.

Historia

Shukla nació en Mumbai, hijo de Ashok Shukla, un ingeniero civil que trabajó para el Banco de la Reserva de la India, y Rita Shukla. Tiene dos hermanas mayores. Asstió al instituto St. Xavier’s High School, Fort y más tarde obtuvo su título en Diseño de interiores por la universidad de diseño de interiores en Rachana Sansad.

Según Shukla, fue un niño muy atlético y representó a su escuela en tenis y fútbol.

Hizo su debut como actor en el programa Babul Ka Aangann Chootey Na en 2008. Es conocido por sus papeles románticos en Love U Zindagi, Balika Vadhu y Dil Se Dil Tak. Participó en los programas de telerrealidad Jhalak Dikhhla Jaa, Fear Factor: Khatron Ke Khiladi y Bigg Boss 13. Además fue presentador de India´s Got Talent.

Shukla comenzó su carrera como modelo y se convirtió en el primer indio en ganar el concurso “Mejor modelo del mundo” en 2005, según CNN News 18.

En 2008, se trasladó a la industria del cine y la televisión, según Colors TV.

