Revelaron la causa de muerte de Daniela Rodríguez, ex concursante de “Enamorándonos USA”

Daniela Rodríguez falleció el pasado 25 de agosto a sus 29 años (Foto: Instagram/@danibeautyglam)

El pasado 26 de agosto se anunció el fallecimiento de Daniela Rodríguez, quien concursó en Enamorándonos USA, en donde se enamoró e incluso se casó hace cuatro meses con Darwin Cipion, y aunque en su momento no se dio a conocer su causa de muerte, el doctor que la auxilió relató cómo fueron los últimos minutos de la mexicana.

Pese a que se rumoró que Daniela habría fallecido después de estar internada por varios días en un hospital, el médico David Poletti en entrevista para Univision Digital, desmintió esta información y anunció que la joven murió el pasado miércoles 25 de agosto en Aguascalientes.

Según el médico Poletti, quien trabaja en una clínica dermatológica, Rodríguez acudió a él por recomendación ya que sufría de pérdida de cabello. Daniela ya había sido vista por sus seguidores en redes sociales sin cabello, aunque ella misma había aclarado que no sufría de ninguna enfermedad, sino que el recorte de su cabellera había sido por decisión propia.

Daniela sufría de pérdida del cabello por los productos que se suministraba en el cuero cabelludo y las pelucas que se ponía (Foto: Instagram/@danibeautyglam)

El mismo 25 de agosto había sido su primera cita en su clínica. Al salir de la consulta, tanto ella como su esposo Darwin abordaron su automóvil, pero a los pocos minutos solicitaron auxilio ya que Daniela estaba presentando crisis convulsivas.

El médico realizó maniobras de reanimación cardio-pulmonar por 25 minutos, pero habrían sido inútiles, pues la influencer sufrió un paro cardiorrespiratorio. Se dictaminó su muerte súbita a las 15:30 horas.

Poletti aseguró que a Daniela no le fue suministrado medicamento alguno y tampoco fue sometida a algún procedimiento estético. Durante su consulta, la influencer no presentó ninguna molestia o queja.

La muerte de Rodríguez habría sido por un problema que su corazón ya tenía desde hace varios años, pero que nunca había sido diagnosticado y, por tanto, tampoco habría sido tratado como tal.

Daniela falleció por un problema en su corazón que nunca fue completamente tratado (Foto: Instagram/@danibeautyglam)

“Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”, señaló el médico.

Darwin Cipion y Daniela acababan de celebrar tan solo cuatro meses de matrimonio, y el viudo se mostró abatido por la pérdida de su esposa. En redes sociales se despidió de Rodríguez escribiendo: “Siempre te voy a cuidar, aunque te me hayas marchado. Siempre te voy a amar, hasta siempre mi mors bello”.

La mexicana y Darwin fueron de las primeras parejas que surgieron en Enamorándonos USA, hace dos años. Daniela Rodríguez se presentó en las redes sociales del programa como una mujer de 27 años, agente de seguros, orgullosamente mexicana. Buscaba a una persona con la cual pudiera vivir su futuro, que la conquistara con su “carisma, sonrisa y corazón”. A pesar de estar viviendo en Georgia, Estados Unidos, estaba dispuesta a viajar a Miami.

Daniela y Darwin había disfrutado sólo cuatro meses de matrimonio (Foto: Instagram/@danibeautyglam)

El dominicano llegó al estudio flechado por Daniela, en sus brazos cargaba un ramo de rosas para ella. “Fue la primera y única puerta”, así lo recordaba la “amorosa”.

Con la puerta de por medio, Daniela y Darwin se dieron cuenta de que tenían una gran afinidad. Daniela se sintió alagada por la forma en que su pretendiente hablaba de su sonrisa, por lo que la “amorosa” no dudó en aceptar ir a tomar un café con su primer pretendiente con un “¡Que sí, que sí!” y en esa misma semana tuvieron su primera cita.

El amor creció rápido entre los dos concursantes y no dudaron en hacer oficial su relación a los pocos meses, para después casarse el 24 de abril de este año.

