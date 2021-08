“Confío plenamente en él”: Irina Baeva defendió contundente su relación con Gabriel Soto

Foto: Instagram/@irinabaeva

La actriz de origen ruso Irina Baeva reveló si siente alguna inseguridad respecto a su compromiso con el actor de telenovelas Gabriel Soto, con quien contraería matrimonio el año siguiente, y confesó si cree que el actor de “Te acuerdas de mí” podría serle infiel.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete respondió algunos comentarios de sus seguidores en una dinámica de “preguntas y respuestas”. Entre ellos, hubo quien preguntó a la actriz: “¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel, como lo hizo contigo?”

Ante esta pregunta, la actriz aseguró que confía plenamente en su novio y descartó la cabida de una infidelidad en su relación: “No, no me da miedo”, escribió en sus historias en la red social. “Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”.

Tal parece que la relación entre los famosa pareja va viento en popa, aunque recientemente anunciaron que pospondrían su boda hasta el 2022 debido a algunos compromisos de trabajo.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Irina confirmó la nueva fecha, ahora programada para inicios del años siguiente: “Como ya le habíamos dicho, gracias a Dios, afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo entonces yo creo que justamente estamos viendo la fecha”.

“Yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, preciosamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos contar, pero que más adelante ya sabrán”, explicó al matutino y agregó que de esta manera, ambos tendrían más posibilidades de disfrutar el evento.

“En cuanto terminemos con este proyecto y todo (nos casamos), para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento”, compartió con el programa de revista de Grupo Imagen.

Respecto a las intenciones de anular su matrimonio religioso con la actriz Geraldine Bazán, el galán de telenovelas mexicanas confesó que esto sería un poco complicado.

“Eso sabemos que es complicado”, expresó al mismo programa. “Yo me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición, y lo vamos a hacer en un lugar maravilloso, y bueno, eso es lo que importa”, dijo.

Aquello dio pie a que circulara un rumor respecto a Irina Baeva, pues algunos medios de comunicación informaron que la actriz supuestamente habría escrito una carta dirigida al Vaticano para solicitar la anulación de la unión religiosa de Gabriel con la actriz y conductora de televisión con quien estuvo casado anteriormente.

Sin embargo, durante su estancia en un evento que tuvo lugar en el Estado de México, en donde la pareja apoyó la lucha contra las adicciones, Baeva optó por mantenerse hermética sobre estos rumores e, incluso, lanzó una feroz crítica a los medios de comunicación que consideró “amarillistas” por reportar rumores “ridículos” como este.

En su encuentro con los medios de comunicación, Irina simplemente evitó hacer una declaración para evitar dar más “carnita a un chisme que nada tiene que ver con la realidad”, señaló. Asimismo, Gabriel Soto argumentó que ya está acostumbrado a este tipo de notas.

Por otra parte, en ocasiones anteriores, la pareja reveló algunos detalles sobre la ceremonia en la que celebrarían su enlace matrimonial.

Según confesaron anteriormente, la boda se llevaría a cabo en alguna playa ubicada en México, pues Irina considera que transportar a la numerosa familia de Gabriel a su país de origen sería complicado.

