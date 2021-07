Guía de éxito para emprendedores en pandemia, directamente de los tiburones de Shark Tank México

La nueva temporada de Shark Tank México tendrá nuevos panelistas (Foto: Cortesía Sonny Channel)

Nuevas tecnologías, tener claros límites, un equipo bien definido y ciertas habilidades en medio de la incertidumbre, son algunas de las características que podrían salvar o acabar con negocios en medio de la pandemia.

El confinamiento frenó todas las industrias, pero existieron algunos negocios que florecieron e incluso se expandieron gracias a ciertas estrategias implementadas por sus impulsores.

Los tiburones de Shark Tank México notaron ciertos cambios en la forma de impulsar nuevos emprendimientos en medio de la pandemia y los confesaron en conversación con Infobae México.

TÉCNICAS BASADAS EN LA NUEVA NORMALIDAD

(Foto: alerisp / Instagram)

Para Alejandra Ríos, CEO de “Ambrosía”, empresa dedicada al ramo gastronómico, los emprendedores tienen que buscar espacios en internet que les permita comercializar sus productos a nivel nacional.

“Es la tecnología como una herramienta para impulsar los negocios, entonces, muchas empresas que hacían retail o venta directa tienen que empezar a moverse hacia los market places, usar el internet para llegar a otros lados, tratar de buscar que su negocio no se quede nada más local, sino sea nacional. Con el incremento en el e-commerce y la confianza de los consumidores en el e-commerce podemos aprovechar para impulsar estas startups de manera exponencial. Entonces creo que el uso del internet y de la tecnología va a ser clave para que muchas empresas pasen al siguiente nivel”, comentó.

UNA BUENA ORGANIZACIÓN

Los tiburones de la sexta temporada de coinciden en que los empresarios y emprendedores deben tener claras sus prioridades y espacios.

“Organizar muy bien tu tiempo, eso es clave, tener una super organización, y rodearme de personas capaces y buenas que me ayuden. Yo, por ejemplo, creo que tener un buen equipo es esencial y que uno no puede hacer todo solo, por más que quiera no va a salir bien, entonces para mí ha sido super importante tener personas clave que me ayudan tanto en toda la parte de inversiones y como ángel inversionista, a dar seguimiento y apoyar a todos los emprendimientos en los que invierto, como en la parte de ‘Ambrosia’, de mi negocio, tengo una persona que es mi súper mano derecha y a quien le puedo delegar muchas cosas y es super importante rodearte de personas capaces para lograr el éxito”, precisó Alejandra Ríos.

(Foto: marisalazo.oficial / Instagram)

DEFINIR PRIORIDADES

Marisa Lazo, la cabeza detrás de una de las pastelerías mexicanas más consolidadas dentro de México, “Marisa”, resaltó a Infobae México la importancia de establecer las cosas importantes de la vida y custodiarlas sobre cualquier circunstancia.

“Tener muy claro cuáles son tus límites y a que tienes que decir que no para no invadir tus prioridades, tenerlas súper claras y defenderlas y pelearlas a capa y espada, a mí me ha funcionado muchísimo, y creo que es de los retos más grandes que tenemos los empresarios, los emprendedores o cualquiera que estamos en el mundo de los negocios, este equilibrio y no puedes tener satisfacción y una felicidad, una vida plenamente feliz y satisfactoria sino la vives en equilibrio y si sólo le dedicas a un área”.

IMAGINACIÓN

Arturo Elías Ayub ubicó que la inventiva y los valores del emprendedor en medio de la pandemia ayudaron a más de un negocio a sobrevivir ante la adversidad.

“Los emprendedores tienen que ser más creativos, más cuidadosos, más conocedores de los números. La pandemia nos enseñó como seres humanos a valorar lo que realmente importa en la vida y darte cuenta que si vas a empezar un negocio sea algo que te haga feliz y no por el dinero, porque nos dimos cuenta que hay cosas mucho más importantes que el éxito empresarial”.

Para Rodrigo Herrera Aspra la situación no es diferente: “Los objetivos para iniciar un negocio no deben cambiar, se pueden ir transformando en funciones de las circunstancias del mercado, de las oportunidades que hay, pero son los mismos, tienes que tener un sueño y hacerlo con ética, con principios, un propósito, te tienes que especializar, y hacerlo a largo plazo”.

Fotos: @arturoelias / @rodrigoherrera

Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera Aspra participan, al lado de Marcus Dantus y el colombiano Mauricio Hoyos, en la sexta temporada de Shark Thank México que se estrena este 16 de julio, una temporada que promete mucho más inclusión femenina con la llegada de Braulio Arsagua, Deborah Dana Beyda, Alejandra Ríos Spinola y Marisa Lazo.

Es justo en esta entrega en la que veremos más presencia de la mujer tanto en el tanque como en los proyectos presentador, lo que tiene complacidos a los tiburones fundadores del formato en el país.

