Extorsión, soledad y maltratos: así fueron los últimos meses del romance de Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

La ruptura entre Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon ha sido uno de los temas más comentados durante los últimos días porque evidenció un tema de discriminación y extorsión, pero ahora es la misma filántropa quién destapó cómo vivió la decandecia de su matrimonio con uno de los miembros de la realeza británica.

La historia de amor entre la filántropa mexicana y el heredero al título de Barón Teynham concluyó después de 18 meses de matrimonio.

Su relación inició como un digno cuento de hadas en el que todo parecía miel sobre hojuelas entre viajes en México y Londres, hasta que todo se transformó en un verdadero “infierno” ante diversos actos discriminatorios realizados por la familia real británica.

“Me maltrataban, me humillaban diario, como mexicana, como filántropa y como académica. Siempre tratando de hacerme sentir menos, para que ellos se sientan superior. Pero al final del día, ellos nunca trabajaron, no tienen estudios, no tienen nada… es como su manera de sentirse ellos, la gran cosa”, reveló Hanna Jazmín Jaff Bosdet en entrevista con TV Notas.

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

Es en este sentido y en más de una ocasión, la misma socialité que saltó a la fama gracias a su participación en el reality show de Netflix, Made in México, ha confesado que la familia de su ex marido buscó extorsionarla para pagar sus cuentas y aspectos que ni siquiera tenían que ver con sus ocupaciones.

El deterioro de la relación fue evidente y Jaff tuvo que sobreponerse al maltrato de sus suegros y el resto de las personas que la rodearon durante los últimos meses.

“Ya los últimos meses, cuando estábamos en Inglaterra, haz de cuenta que yo estaba casada con mi suegra y mi suegro; era defenderme sola, fue muy difícil. Como que me di cuenta de que trabajan en conjunto, todo lo hacían juntos y me exigían pagar cosas que no me pertenecían; casi me decían que me había hecho el favor”, se sinceró en entrevista con la revista mexicana.

Estas declaraciones de la empresaria siguen a todos los dimes y diretes que ambas partes han ventilado durante los últimos días, aunque las más incisivas son aquellas que colocan a la familia de Henry Roper-Curzon en contra de toda la sociedad mexicana.

“A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero cuando estábamos ahí (en Londres) poco a poco se empezó a hacer como su familia. Me empezaron a humillar como mexicana. Ellos odian a los mexicanos”, comentó Hanna hace unos días en entrevista con Venga la Alegría.

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

“Empiezan a decir que merecemos morir, o sea, amenazas de muerte, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando. Muy feos todos los comentarios de la familia hacía mí”, contó la joven de 34 años en entrevista con la presentadora Anette Cuburo a través de videollamada.

Además se ventilaron unos comprometedores audios en los que Harry; su padre David; y su madre, Lucinda, aseguran ser superiores a los mexicanos, a quienes se refieren como plebeyos.

Presuntamente a David, a quien la empresaria señala de “estar en busca de una mujer rica para pagar las deudas familiares de la casa ancestral de Pylewell Park,” se le oye decir: “Ella va a tener que cumplir porque solo tengo que hacer una llamada telefónica y acabamos con ella”, a lo que Harry contesta: “¡Sí, lo dije como amenaza!”.

Luego David revira: “Vas a tener que hacerlo, vas a tener que usar eso como una amenaza de alguna manera”, a lo que Harry reacciona: “Quiero obtener una compensación de ella”.

Después se escucha presuntamente a Lucinda, quien exclama: “¡Somos superiores! ¡Plebeyos! Sí, lo somos, eso es bastante correcto.”

Hanna Jaff (Foto: Instagramhannajaff)

Después se le escucha decir al mismo Harry: “Tommy (el hermano de Harry) me alertó sobre los mexicanos y me provocó a decir que a todos les iba a degollar la cabeza. Son todos unos plebeyos y a cortarles la cabeza.”

En las grabaciones, en cuya mayoría no parecen formar parte de la misma conversación, se escucha luego a Lucinda decir: “Me importa una mierda. Te casaste con una pinche mexicana”.

Hanna Jaff ha declarado que debido a todas esas expresiones discriminatorias, aunado al hecho de que se dio cuenta de que buscaban aprovecharse de su fortuna para saldar sus deudas, fue que decidió salir de Londres y exponer mediáticamente la situación.

SEGUIR LEYENDO: