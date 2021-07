Swedish House Mafia volvió con una nueva canción y se desató la euforia en redes sociales

El nuevo single del trio sueco lleva por titulo It Gets Better (Foto: Twitter/@ElexMN)

Después de casi una década, el trío conformado por Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello, mejor conocidos como Swedish House Mafia, durante las primeras horas del jueves 15 de julio lanzó su nuevo single titulado It Gets Better.

Se tiene entendido que el próximo viernes 16 de julio lanzarán otro sencillo al que nombraron Lifetime.

Swedish House Mafia volvió con una nueva disquera luego de formar parte de Columbia, filial de Sony Music por varios años. Universal Music será el testigo de su álbum Paradise Again, el cual será lanzado a fines de este 2021.

“No tenemos idea de si a la gente le va a gustar la nueva música, pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho”, mencionó Sebastian Ingrosso, en entrevista con la revista Billboard.

La noticia se popularizó después de tener las calles de la CDMX con pósters con la fecha de su regreso (Foto: Twitter/@MusicalTouchMx)

De acuerdo con dicho medio, la música dance no se encuentra en los primeros números en el mercado estadounidense, como lo fue a principios y mediados de la década de 2010.

En 2016, la industria mundial de la música dance se valoró en USD 7,1 mil millones, un récord histórico en medio del apogeo de la escena en Estados Unidos, y ese mismo año, el género presentó números récord siendo este el 4% de la música grabada en el país norteamericano.

Ante ello, los integrantes dudaban si era el mejor momento de regresar a la escena musical que los catapultó como uno de los más grandes exponentes del género: “Era como, “¿qué diablos hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Les damos otra versión de lo que hemos hecho antes?“, comentó Ingrosso.

Sin embargo, el trio sueco pensó en conjunto que los número no era lo que más les importaría, pues lo que que buscaban era volver a lo que más les gusta hacer: “Mi gran obra aquí es hacer un álbum que amamos y publicarlo. No voy a ir al estudio y llamar a los chicos y decirles, ‘Oye, los números están fríos en la lista de reproducción’. No nos importa un carajo “, añadió Steve Angelo.

La noticia del regreso del trio sueco se popularizó después de que en las paredes de la CDMX se vieran pósters anunciando su retorno. Ante ello los cibernautas generaron euforia en redes sociales llenándolas con una gran cantidad de memes.

(Foto: Captura de Pantalla: Twitter/@peralta_gap)

En ellos destacaron la emoción que les generó el regreso del trio sueco, pues después de casi una década no habían entregado material nuevo.

(Foto: Captura de Pantalla: Twitter/@ElectricLine_mx)

(Foto: Captura de Pantalla: Twitter/@plur_lifemx2)

(Foto: Captura de Pantalla: Twitter/@leoncrazyheart)

En uno de los memes indicaron que el final de la serie de Disney, Loki, y el regreso de Swedih House Mafia los tenía atónitos.

(Foto: Captura de Pantalla: Twitter/@iSiseras)

Según el sitio web oficial del programa de Jimmy Fallon, Swedish House Mafia se presentará en la edición del 19 de julio de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Swedish House Mafia fue uno de los proyectos que marcó el boom del EDM en el 2010 ya que lideraron la industria por encima de las propuestas estadounidenses. En 2013 decidieron separarse en medio del éxito de su tema Don’t You Worry Child.

