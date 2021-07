“Free guy” la película con la que Deadpool ingresa al Universo Marvel

Ryan Reynolds sorprendió a todos sus admiradores ya que en sus redes sociales publicó un video en donde sale como su personaje de Deadpool, pero ahora está junto con Korg, dando a entender que será parte del Universo de Marvel con la película “Free guy”.

El video muestra algunas secuencias de las películas de Deadpool y en ese mismo video aparece una leyenda que dice: “Deadpool´s Maximum Reactions”, aquí hace una parodia donde aparece como un youtuber y pide a sus seguidores a realizar donaciones en la plataforma Patreon.

Esto no es lo que sorprende, sino que en esa misma escena Deadpool aparece junto a Krog (con la voz de Taika Waititi) quien sale en Thor: Ragnarok. En el video con Deadpool habla del trailer de “Free guy”, en el cual tendrá protagónico.

A pesar de que Deadpool da a entender que se une a Disney, el es un personaje principal de Marvel, pero este no ha sido incluido en la narrativa, aunque el personaje de Ryan Reynolds muestra su emoción por el trailer de “Free guy”.

“Free guy” es una película de comedia dirigida por Shawn Lavy y se estrenará el 13 de agosto con Walt Disney Studios y 20th Century Studios aunque solo se estrenará en cines.

Paso a paso: el entrenamiento de Ryan Reynolds para convertirse en Deadpool

FILE PHOTO: Actor Ryan Reynolds poses on the red carpet during the premiere of "Deadpool 2" in Manhattan, New York, U.S., May 14, 2018. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Más que los críticos especialistas, en el denominado “género de superhéroes” que año a año gana más espacio en Hollywood, son los fanáticos los que tienen mayor influencia para el futuro de las estrellas interpretando a sus personajes favoritos. En ese sentido, Ryan Reynolds es uno de los que más elogios cosecha por su encarnación como el antihéroe Deadpool.

Cuando se adentra en el papel, el actor canadiense de 41 años se transforma en el cómico, histriónico, transgresor y frívolo personaje de Marvel que se gana al público con sus modos de afrontar cada situación que se le presente por delante. Así lo demostró en el estreno -allá por febrero de 2016- y lo vuelve a ratificar en estos tiempos, con la segunda entrega de la saga.

Pero Reynolds no solo aprueba en cuanto al desempeño actoral delante de las cámaras, sino que también cumple con la premisa de la similitud corporal. Para el caso del desfigurado Deadpool, tuvo que ponerse a tono físicamente para cumplir con las destrezas que demanda la tarea. No cualquiera puede enfundarse el traje de un superhéroe, antihéroe o villano de las afamadas historietas. No todo es CGI y efectos especiales.

En la imagen un registro del actor canadiense Ryan Reynolds, quien es el protagonista del filme "Free Guy". EFE/Peter Foley/Archivo

El galán no es un ajeno a la actividad física. Debajo del atuendo rojo y negro con el que el intérprete se luce en la pantalla grande se esconde pura fibra muscular que construyó a lo largo de una década de esfuerzo y dedicación bajo las órdenes de reconocido instructor Don Saladino, quien puso en forma a otros actores como Sebastian Stan, David Harbour o Liev Schrieber.

Sin embargo, para cada filme que le exija una cuota de facultad atlética, Ryan debe prepararse especialmente. En una entrevista con el sitio Mens Health, Saladino habló de la ardua preparación de su pupilo. “Mucha gente no sabe que Ryan ha hecho la mayoría de las escenas de acción en la película. Quería que todo fuera lo más realista posible, así que trabajamos especialmente los movimientos”.

