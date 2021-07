“Cantó muy feo”: la polémica actuación de Anette Cuburu en “¡Quiero cantar!” de “Venga la Alegría”

Los conductores del reality revelaron los nombres de los concursantes de "¡Quiero cantar!". (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

Esta mañana inició el concurso de canto de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar!. Como parte de esta primera jornada participaron la conductora Anette Cuburu, Mariano Sandoval, el “Capi” Pérez, el dueto de Roger González y “El Chino” y el trio de “Las sobrevivientes”.

El primero en participar fue el enigmático conductor del programa el “Capi” Pérez, quien demostró sus habilidades vocales con una interpretación de tema de Grupo Firme “El amor no fue pa’ mi”, ocasionando una buena impresión entre sus fanáticos, quienes aplaudieron el esfuerzo y subrayaron que lo importante “es la actitud”.

“El dominio escénico del capi lo gana todo”, “Te rifas, mi capi. Creo que lo único importante es divertirse y divertir al público y logras ese objetico” y “¡Eres el mejor”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la cuenta de Instagram del matutino de TV Azteca.

Al término de su participación, Capi se expresó en acuerdo con las opiniones de Horacio Villalobos, Rocío Banquells y Mario Lafonatine, jueces del concurso, pues “no sabe cantar”: “Canto mal, la verdad, pero mínimo no se me fue la letra, que eso me preocupaba, y entré bien. O sea que gané, se logró”.

Posteriormente, el dueto conformado por Roger González y el chef Ismal Zhu, conocido como “El chino”, tuvo la oportunidad de deleitar a los televidentes con la famosa canción “TuTu”, interpretada originalmente por el colombiano Camilo.

Ambos se presentaron con atuendos tropicales y con una coreografía sumamente sencilla que les ganó la porra de los presentes en el foro de televisión.

Finalmente obtuvieron una calificación de 13 y se mostraron satisfechos con su desempeño: “Piensan que es cualquier canción, pero tiene su complejidad”, convinieron ambos sobre su presentación.

Al término de la presentación del “Chino” y Roger”, Anette Cuburu tomó su lugar en el escenario y apantalló a los televidentes con una interpretación de la canción “Equivocada”. No obstante, su desempeño dividió la opinión de los televidentes, quienes la criticaron en redes sociales.

“Si es lo mejor que han visto, no me quiero imaginar lo peor”, “Con razón no quedó en Timbiriche, cantó muy feo, la verdad”, “No fue la mejor. Se escuchó muy mal, cantó muy desafinada. Sí se ve bonita, pero no se dejen llevar por el cariño, digan la verdad”, opinaron algunos usuarios en referencia a que Cuburu resultó ser la ganadora de la jornada.

Posteriormente, el chef Mariano llegó a los estudios de grabaciones de TV Azteca en una limosina para cantar “Mi niña bonita”, convirtiéndose en uno de los favoritos del público, según se lee en las redes sociales.

Finalmente, el concurso cerró con broche de oro con la participación del trio “La Sobrevivientes”, compuesto por Kristal Silva, Natalia Alcocer y Brissia, quienes son exparticipantes del reality show Survivor.

El trio, en atuendos sumamente alegres y con una buena entonación, interpretó el tema de la Sonora Dinamita: “Qué bello”. Las deportistas presentaron una coreografía bien lograda y que recibió buenos comentarios del público.

No obstante, la ganadora de esta primera jornada fue Anette Cuburu. Debido a esto, el concurso se hizo en tendencia en redes sociales, pues muchos televidentes argumentaron que el triunfo le pertenecía al “Capi” Pérez o al grupo “Las Sobrevivientes”.

Por otra parte, el día de mañana tendrán lugar las participaciones de Curvy Zelma y Rey Grupero con No tengo dinero de Los Cumbia Kings, Ricardo Casares con Candela de Mecurio, Los Destrampados con Bomba de Azul Azul. También Laura G tendrá una presentación con el éxito de Selena El chico del apartamento 512 y Bella de la Vega cantará con Tu falta de querer de Mon Laferte.

