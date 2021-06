Pa’l Norte expulsó a Drims tras acusaciones de pornografía infantil

banda drims (Foto: Instagram@drimsband)

A sólo 24 horas de que se diera a conocer el cartel del Festival Pa’l Norte 2021 a realizarse los próximos 12 y 13 noviembre en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, una inesperada baja de la alineación se ha dado a conocer.

Y es que en el esperado evento que se realizará tentativamente de manera presencial se presentarán bandas internacionales como Tame Impala, Foo Fighters, The Whitest Boy Alive; además de proyectos nacionales como el cantante Alejandro Fernández y El Tri.

Como cada año, el festival patrocinado por la marca de cerveza Tecate presentará además bandas locales emergentes. Es por ello que esta vez se anunció en el cartel a la banda Drims, agrupación de indie pop compuesta por cuatro jóvenes músicos que rondan los 20 años.

La edición 2020 de Pal Norte fue completamente digital (Foto: Facebook/Tecate Pal Norte)

Desde que se dio a conocer el cartel este 28 de junio, un tema comenzó a circular fuertemente en las redes sociales. Y es que algunos usuarios escribieron en las redes sociales del festival para que bajaran del cartel a la banda debido a que el vocalista, Alex Alanís, está enfrentando diversas acusaciones relacionadas con acoso sexual y por presuntamente difundir material pornográfico en el que aparecen menores de edad.

La acusación no se quedó sólo en comentarios, sino que los usuarios abrieron una petición en la plataforma Change.org para juntar firmas y presionar a los organizadores para dejar fuera a la banda.

“El delito prescribió para cuando se intentó hacer la denuncia, así que lo único que podemos hacer como sociedad es dejar de darle plataforma a personas que cometen este tipo de actos y no se responsabilizan como se debe. Saquemos a DRIMS del Pa’l Norte, rompamos el pacto”, señala la petición.

En juio de 2020, David Salinas, ex baterista de la banda, fue expulsado del grupo tras acusaciones de presunto abuso sexual (Foto: Instagram@drimsband)

Tras 24 horas de anunciarse el cartel, el Festival Pa’l Norte comunicó en sus historias de Instagram que el grupo regio quedó fuera del cartel:

“Tecate Pa’l Norte está en contra de toda conducta irrespetuosa. Por las acusaciones en contra de Drims, hemos decidido separarlos de la edición 2021. Deseamos que esta situación se resuelva de la mejor manera”

Y es que desde el pasado 12 de marzo una joven de nombre Camila Quintero denunció al vocalista de Drims a través de videos en su cuenta de Instagram. De acuerdo a su testimonio, ella y su entonces novio Alan González grabaron un video íntimo en 2018 el cuál sólo estaba en manos de la pareja. Sin embargo, y tras investigar, Camila y su novio cayeron en cuenta de que el cantante de Drims -amigo de Alan- lo tenía en su poder sin su consentimiento e incluso lo llegó a difundir con varias personas. Al momento de la grabación del video, tanto Camila como su novio eran menores de edad.

Al momento no existe un comunicado por parte de Drims (Foto: Instagram@drimsband)

“Alan y yo como cualquier pareja decidimos grabar un video íntimo, un video sexual, era para nosotros, era un pacto que teníamos de no mostrárselo a nadie, era para nosotros, para nuestro entretenimiento. Lo grabamos a principios de 2018.

Camila se alarmó en diciembre de 2018 cuando conoció a un chico que le comentó que la vio en un video que le pasó Alex Alanís: “Nos dimos cuenta que Alex era el único que podía tener acceso a las cuentas de Alan y a su computadora. De hecho Alex le arreglaba la computadora a Alan.”

“Tengo un PDF donde narro todo lo que sucedió, y es muy fácil para mí enseñar este documento que hice, con pruebas, con screenshots, videos y audios, pero necesito hacer esto (un video testimonial). Es muy importante para mí y sé que lo es para otras chavas porque no soy la única afectada.”

La joven y su novio, entonces menores de edad, se grabaron en video. Posteriormente, según su testimonio, lo difundió el vocalista de Drims (Foto: Captura de pantalla)

“En ese momento yo pensaba que no tenía nada qué hacer, que no podía hacer nada. Me daba miedo hacer un escándalo de todo eso, cuando sabía que la gente no me iba a creer por el posicionamiento en el que estaba Alex”, contó Camila. Sin embargo, también mencionó que “el vocalista “no es una buena persona, no es un aliado feminista. Alex Alanís ha agredido, manipulado emocionalmente, violentado y abusado sexualmente de varias mujeres”, expresó en el video que se encuentra disponible.

