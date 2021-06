Cómo conoció José Eduardo Derbez a su actual novia, Paola Dalay

La pareja comenzó su noviazco el pasado mes de marzo (Foto: Instagram@paodalay_2203)

Paola Dalay, actual novia de José Eduardo Derbez, narró por medio de su cuenta de Instagram la historia de cómo se conocieron y empezaron a salir. Fue precisamente a través de esta red social que el joven actor contactó a la modelo.

La joven influencer acostumbra a contestar preguntas que sus seguidores le hacen mediante sus redes sociales, el tema de su novio y la relación con él son temas que regularmente se cuestionan. En esta ocasión un usuario lanzó la siguiente pregunta: “Eres fan de JE? Cuéntanos bien cómo empezaron a hablar”.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar”, respondió la modelo y complementó de la siguiente manera: “(Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”.

Otras preguntas relacionadas fueron contestadas de manera breve y concisa: “¿Ves seguido a José Eduardo?: Sí”, “¿Y José Eduardo?: Trabajando”. Paola tiene casi cien mil seguidores en su cuenta de Instagram, la cual utiliza para subir fotografías exclusivamente de ella y de su pareja, ninguna otra persona aparece en las más de 400 publicaciones que tiene en su perfil.

Paola Dalay se toma con tranquilidad críticas y comparaciones (cortesía: @paodalay)

No se sabe mucho sobre la vida personal de la influencer, pues no suele compartir detalles privados en sus redes, ni se conocen las personas que integran sus círculos cercanos, además de José Eduardo.

Previamente la joven había estado envuelta en polémicas por la misma mecánica en la que responde los cuestionamientos de sus seguidores. Hace unos meses recibió el siguiente mensaje: “Se nota que a J.E. le da pena subir fotos contigo, estás como muy naquita para él”, a lo que contestó: ’'Naquita pero ve el novio que traigo, ¿podrás? jamás’'.

De la misma manera se le ha comparado con la ex novia del actor, Bárbara Escalante, con quien afirman comparte un gran parecido físico. Paola respondió con buen humor a esta afirmación y aseguró que Bárbara no es el centro del universo.

José Eduardo, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, es conocido por siempre estar envuelto en polémicas con respecto a su vida personal. Recientemente apareció en el programa matutino Hoy para comentar los rumores que afirman existen fotos íntimas donde él aparece con otro hombre, a lo que él respondió: “No sé, ¿qué te digo? Pagaría por ver esas fotos y si sí, que las saquen, me vale. Yo estoy feliz, estoy contento, pues total, ya está de moda”.

Los fans de la joven influencer se muestran felices con su relación (cortesía:@paoladalay)

Además de su vida personal, la familiar también suele estar presente en la opinión pública. Hace unos días se dio a conocer que protagonizó una pelea con su padre durante las grabaciones del reality show Familiar De Viaje Con los Derbez.

Según fuentes cercanas, la escena que se iba a grabar estaba pensada para que sólo aparecieran el padre y los hijos de la familia Derbez, pero de último momento, Eugenio invitó al entonces esposo de su hija Aislinn, Mauricio Ochmann, quien se iba a quedar solo y el actor no quiso abandonarlo.

Mauricio se negó, a lo que José Eduardo respondió con su característico humor irónico: “No recuerdo bien cuál fue mi comentario, pero debe haber sido algo así como ‘Ay, ni queríamos que fueras’ o una cosa así, o ‘realmente ni estabas invitado, sólo éramos mi papá y yo’ o algo así”.

“Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo... inmediatamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezó a hacerme así: ‘cálmate’. Pero yo le decía que me soltara”, reveló el actor en una entrevista.

Al final, el mesero le pidió a quienes estaban en la mesa que guardaran silencio y la familia intentó dejar el incidente atrás.

