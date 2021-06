La youtuber Ixpanea denunció a Yayo Gutiérrez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de CDMX

En un video de casi 20 minutos, la youtuber mochilera contó su historia con el rostro de NoMeRevientes (Captura: YouTube ixpanea)

Este domingo, la youtuber Ixpanea compartió la denuncia que hizo ante la Fiscalía General de Justicia, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, en contra del creador de contenido Eduardo Gutierrez, mejo conocido como ‘Yayo’ Gutiérrez.

A través de su cuenta de Instagram, Ixpanea compartió la denuncia que realizó el pasado 25 de junio, según se lee en el documento que publicó. Además, expresó que se había mantenido en silencio sobre el caso porque no quiere entorpecer el litigio.

“Yo no digo mentiras”, comenzó. “Si todo este tiempo tuve en silencio mi proceso legal fue para no entorpecerlo y porque no pienso litigar en medios. No es fácil. Una denuncia no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo “gremio” de YouTube tapando el sol con un dedo”.

