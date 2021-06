Tras denuncia, Elvira Monsell subió miles de followers y fue invitada a un casting

Elvira Monsell agradeció a sus seguidores tras conseguir casting (Video: Instagram/@elviramonsell)

Elvira Monsell causó revuelo hace unos días pues con una publicación en su cuenta de Instagram denunció el hecho de que los productores de televisión presuntamente ahora solicitan que los actores que conformarán su elenco cuenten con un nutrido número de seguidores en las redes sociales.

La actriz de 64 años expresó que no ha podido conseguir un papel en la televisión cine o teatro en casi tres años pues ella no es muy popular en las redes ni es muy afecta a compartir aspectos de su vida diaria con sus seguidores.

Aunque no mencionó nombres, dijo que algunos de sus amigos le confirmaron que efectivamente los realizadores de televisión sólo invitan a participar en sus proyectos a personas que garanticen que serán del interés del público, esto se vería reflejado en el número de followers en internet.

La actriz lamentó que los realizadores le den más peso a la popularidad que a la calidad actoral (Foto: Instagram@elviramonsell)

Monsell, recordada por sus dramáticas interpretaciones en múltiples telenovelas como Mundo de juguete, Amor en silencio, Carrusel de las Américas, entre otros programas unitarios como Lo que callamos las mujeres, criticó el hecho de que los productores prefieran elegir a sus elencos con base en su popularidad anteponiéndola a su talento histriónico.

Así lo dijo con un aire de decepción: “No importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no, lo importante es cuántos seguidores tengas”

Las declaraciones de la actriz con 46 años de trayectoria que ha participado en proyectos de TV Azteca, Televisa y Telemundo, hicieron eco entre los internautas y los programas de espectáculos y gracias a la difusión de su comentario, Monsell pasó de 4 mil a casi 40 mil seguidores en tan sólo unas horas.

Elvira ha participado en grandes televisoras: TV Azteca, Televisa y Telemundo (Foto: Instagram@elviramonsell)

El notable incremento de followers en Instagram entusiasmó a la actriz, quien agradeció el apoyo de la gente: “No tengo palabras para agradecerles tantas muestras de cariño, tanto apoyo. Nunca me imaginé que fuera a pasar esto, no era mi intención. Gracias, gracias, bendiciones’' expresó.

En tanto, múltiples internautas le externaron su apoyo y destacaron su talento: “’Señora, apoyando su talento y trabajo. Será un placer volver a verla en pantalla muy pronto’', ’'Queremos verla en una serie en Netflix’', ’'Le deseamos mucho éxito en su ya muy exitosa carrera, y esperamos que la industria pueda entender que el talento no se mide por los likes o seguidores, sino por las capacidades histriónicas’', ’'Ya no hay pretexto, contrátenla’', ’'Arriba, mujer hermosa, querida por todos por tu trabajo, por tu talento y humildad’', se puede leer en la caja de comentarios del video que en pocas horas alcanzó casi 30 mil views.

Elvira Monsell comenzó su carrera en televisión en el melodrama "Mundo de juguete" (Foto: Instagram@elviramonsell)

Por su parte, el periodista Alex Kaffie hizo eco de la denuncia de la actriz, criticado el hecho de que personajes sin talento pero muchos seguidores sean considerados para participar o incluso estelarizar proyectos. Esta reciente notoriedad de la actriz dio pie a que fuera invitada a realizar un casting para un proyecto del que no dio detalles, pero agradeció con un nuevo video a todos aquellos que la apoyaron.

“Gracias mil gracias a todos. Pues, como verán, es el primer casting que voy a hacer. Muchas gracias. Este es el look, espero que quede y por favor deséenme mucha suerte o como decimos en el medio “mucha mierda”. Gracias a todos”, dijo la actriz enviando un beso a la cámara.

Elvira dio a conocer recientemente que la situación actual derivada de la pandemia la dejó sin una fuente de ingresos constante, por lo que además del tema de la falta de seguidores, los productores no se interesaban en su perfil. Llegó al grado de mudarse a Michoacán a la casa de su hermana pues su situación es tal que no podía seguir pagando la renta de su casa en la Ciudad de México.

