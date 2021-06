La actriz Elvira Monsell aseguró que los productores no le dan trabajo por no tener muchos seguidores en redes

Elvira Monsell explicó por qué lleva más de dos años y medio sin trabajar (Video: Instagram/@elviramonsell)

La actriz Elvira Monsell sorprendió a sus seguidores y a algunos famosos hace cuatro días, cuando en su cuenta de Instagram compartió un video donde explicó por qué a su parecer no obtiene muchas oportunidades de trabajo pese a su larga trayectoria en los escenarios actorales.

Y es que la intérprete de 64 años empleó su cuenta para comentar con sus seguidores la razón por la que no aparece en ninguna telenovela, película o serie desde hace casi tres años, no obstante que ha sido calificada como una gran actriz y que cuenta con una carrera de casi 50 años.

Para la actriz que ha aparecido en las telenovelas Rosalinda, Carrusel de las Américas, Mundo de juguete y en programas unitarios como Lo que callamos las mujeres y Lo que la gente cuenta, aseguró que los actuales productores televisivos prefieren elegir para sus proyectos a personalidades que cuenten con un notable número de followers en sus redes sociales por encina de sus capacidades actorales.

Elvira Monsell comenzó su carrera en la telenovela Mundo de juguete (Foto: Instagram@elviramonsell)

Así lo dijo:

“Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay una trayectoria o no; lo importante es cuántos seguidores tengas”

La veterana histrionisa, descendiente de la entrañable dinastía Soler en los escenarios mexicanos, detalló que a ella no se le dan mucho las redes sociales, razón por la cual no ha incrementado su número de seguidores. Sin embargo, envió un mensaje para los realizadores que estén interesados en su trabajo y talento.

“Espero que un día haya un productor que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores, y no los 100 mil o los 2 millones que ellos piden… en fin… es triste, pero así es. Les mando un beso y muchas gracias”, expresó la actriz.

Elvira Monsell actualmente tiene 64 años y se ha desempeñado en México y Estados Unidos (Foto: Instagram@elviramonsell)

Ante la denuncia de la actriz, fue el periodista Alex Kaffie quien escribió en su columna Sin lisonja que Monsell estaba desperdiciada y lamentó que “una actriz de su calibre esté desempleada”.

“Sí, ella que tiene una trayectoria de 46 años y que nos ha brindado estupendos trabajos en televisión como su recordadísimo personaje de villana (Paola Ocampo) en la telenovela ‘Amor en silencio’. Lamentable que una actriz de su calibre esté desempleada ¡y en cambio una sin talento como Bárbara de Regil hasta se da el lujo de desdeñar trabajos”

Sobre la polémica que se desató, la actriz aclaró en un nuevo video cuál es su situación y agradeció al reportero de espectáculos por haberse expresado positivamente sobre ella: “Este es un video para agradecer a Alex Kaffie de haber publicado una nota respecto al video que publiqué y también a modo de aclaración, a mí nunca me ha dicho ningún productor directamente ‘no te contrato porque no tengas tantos seguidores, sin embargo hablé con dos productoras amigas mías, una me dijo que requerían que tuvieras por lo menos 100 mil y otra me dijo que no, que ya son 2 millones; también hablé con unos actores amigos míos que me dijeron que eso sólo aplica para la gente joven. Entonces no sé cuál es la realidad, simplemente sé que existe, sé que está pasando y es muy triste”, finalizó.

Elvira Monsell aseguró que compañeros de trabajo le han explicado que los productores buscan cierto número de followers en sus elencos (Foto: Instagram@elviramonsell)

Monsell es descendiente directa de la dinastía Soler, ya que es hija de Antonio Monsell, quien es el único hijo de Elvira Soler, hermana de Fernando Soler; es sobrina de Fernando Luján y prima de Fernando Ciangherotti, quien le emitió unas palabras de aliento en el video que publicó en Instagram: “Así las cosas prima, y ni para donde hacerse, todo esta muy raro. Te quiero”.

