De Joan Crawford vs Bette Davis a Madonna vs Elton John: 5 peleas célebres entre estrellas que hicieron historia

La fama también atrae peleas de alto voltaje que quedan en la memoria colectiva. (Fotos: Paris Hilton * Nicole Richie - archivo / Britney Spears * Christina Aguilera - MTVA archivo / Madonna * Elton John - Reuters / Elizabeth Taylor * Debbie Reynolds - archivo / Joan Crawford * Bette Davis - Pepsi archivo)

Las grandes historias de amor y las tragedias suelen ser fuente inagotable de historias alrededor de Hollywood, pero hay un aspecto en la vida de las estrellas que también llega a ponerlas en el centro del debate: las peleas entre celebridades de peso completo.

Y es que si un conflicto entre famosos de perfil medio puede convertirse en un escándalo, cuando se trata de figuras de media categoría el asunto se transforma en una verdadera bomba.

Intercambio de declaraciones, frases retadoras, desdenes, hipocresía y mucho entretenimiento para los espectadores son los ingrediantes alrededor de las batallas en Hollywood.

Por supuesto, hay historias que han trascendido por el largo historial de la pelea o por las “bajas” acciones que incluyeron a sus protagonistas.

¿El duelo de divas más grande en la historia de Hollywood?

Tal fue el caso de Joan Crawford y Bette Davis, quizás las protagonistas de la batalla más legendaria de Hollywood, dos veteranas que en los 60 todavía buscaban una última oportunidad para seguir viviendo del cine. Ambas sufrían los mismos males: el envejecimiento, el paso del tiempo y de la moda. Y encontraron la misma solución: el odio y la rivalidad enfermiza.

Por entonces, las actrices participaron de la cinta de 1962, ¿Qué fue de Baby Jane?. Ambas divas compartían un carácter fuerte y aquello se reflejaría en pantalla.

Aunque hasta ese momento sus vidas habían transcurrido en paralelo, puesto que trabajaban en estudios distintos, Joan logró convencer a Bette de trabajar en la cinta dirigida por Robert Aldrich; pero en el set, comenzó la rivalidad.

Joan Crawford vs. Bette Davis en "What Ever Happened To Baby Jane?" 1962 Foto: Archivo

Durante las grabaciones, la pareja de actrices comenzó una interminable pelea. Llena de golpes en el set, complots y malabares de una alrededor de la otra.

Pese a los jugosos detalles alrededor de su rivalidad, una versión, sostenida en el documental The Feud of Bette Davis and Joan Crawford, aseguró que todo se habría tratado de una excelente estrategia de publicidad para la cinta.

“Al trabajar juntas desilusionamos a toda la prensa americana, que esperaban que nos tirásemos los pelos. Nada de eso ocurrió y tuvimos una relación muy amistosa”, aclaró Bette Davis años después.

Pese a ello, en la memoria colectiva la batalla de las divas sigue siendo una de las más recordadas.

Madonna vs Elton John: una larga rencilla que se encendió con Lady Gaga

La conflictiva relación de Elton John y Madonna estuvo llena de comentarios desatinados del cantante y del silencio de la Reina del Pop. (Foto: Especial)

En el 2011, durante una entrevista con la cadena de televisión ABC, Madonna opinó sobre una gran artista que, en ese momento, ya había ganado terreno como una de las superestrellas de la música pop: Lady Gaga.

El álbum Born this way, lanzado por la discográfica Interscope Records ese mismo año, era todo un éxito. El tema principal de la producción musical estaba en boca de todos: fanáticos y no tan fanáticos. Especialmente, de los usuarios en Internet que lo comparaban con Express yourself, uno de los tantos hits de Madonna.

Sobre esa comparación, aparentemente inaudita pero cierta, Madonna no se contuvo: “Se siente reduccionista”, expresó cuando la entrevistadora le preguntó sobre la comparación que existía entre ambos temas sumamente pegajosos y con buen ritmo. “¿Eso es bueno?”, preguntó la comunicadora. “No lo sé, búscalo”, concluyó Madonna antes de dar un largo sorbo a su bebida.

La arrogancia de su respuesta no pasó desapercibida. Madonna fue, es y será la indiscutible gran figura femenina en el género. Pero, ¿era necesario expresarse así de una joven promesa? Elton John opinó que no y ahí fue en donde comenzó la batalla entre el caballero inglés y la Reina del Pop.

En el 2016, Lady Gaga respondió a los comentarios de Madonna en el documental de Netflix "Gaga: Five Foot Twoo": " Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era 'reductive' o lo que sea" (Foto: Archivo)

En la obra autobiográfica titulada Me, el británico admitió que este desencuentro con Madonna tuvo origen cuando defendió a Lady Gaga, quien apenas daba un atisbo del gran exponente en el que se convertiría. Una vez que escuchó la opinión de la intérprete de La isla bonita, se dio a la tarea de contrastar las canciones.

Comprobó su parecido, pero no entendió “por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable sobre este tema, especialmente cuando afirma ser una abanderada de las mujeres”, y la calificó de “desagradable” y “grosera”.

“Una artista consolidada no debería arremeter contra otra más joven, justo cuando está en el comienzo de su carrera”. El intérprete de Rocket Man señaló la incongruencia del comentario de Madonna. Por un lado era referente y estandarte de la lucha femenina en la industria, por el otro, utilizaba sus palabras en contra de Gaga.

Pero este episodio, aunque el más reciente, no fue el único desencuentro en la ríspida relación de estas dos figuras. A lo largo de los años, John acusó a Madonna de hacer playback, calificó el tema que interpretó para una cita de James Bond como el peor de la franquicia y hasta la llamó “prostituta de feria” en una entrevista con la prensa británica años atrás.

En el 2007, Madonna y Elton John fueron captados compartiendo un gran abrazo de reconciliación. “Le ofrecí una disculpa y hasta ofrecí unirme a la Kabbalah. Madonna es una gran inspiración para todos nosotros”, dijo John a la prensa. (Foto: Archivo)

Aunque después se disculpó: “Estaba furioso y dije bastantes cosas horribles sobre ella. En las imágenes se puede ver que no formaban parte de la entrevista, que estaba hablando con una vieja amiga entre tomas”, aceptó y contó que se disculpó con ella su reprobable comentario.

Al término de cada uno de estos episodios, ambos intentaron limar asperezas. Años después, Elton John contó que se encontró con Madonna en un restaurante y ambos pactaron una colaboración musical y ella aseguró que lo había perdonado. No obstante, lo cierto es que ambas leyendas vivientes son un buen el ejemplo perfecto de una relación que oscila entre el amor y el odio.

Elizabeth Taylor vs Debbie Reynolds: un hogar destruido y el escándalo de Hollywood

En 1958, después del fallecimiento de Mike Todd. Elizabeth Taylor y Debby Reynolds posan junto al esposo de la primera mientras sostienen una conversación. (Foto: Archivo)

En medio de la construcción de una brillante carrera y de cimentar su nombre como uno de los más grandes en la industria del cine, Elizabeth Taylor conoció al productor de cine Mike Todd y ambos intercambiaron votos matrimoniales el 2 de febrero de 1957 en México; se juraron un amor “hasta que la muerte los separe” y así fue.

Un accidente aéreo en 1958 dio muerte a Mike y puso un punto irremediable en lo que la misma Liz Taylor catalogó como el “amor de su vida”, dejándola sumamente malherida. No obstante, en medio del duelo, Elizabeth encontró consuelo con Eddie Fisher; el esposo de su entonces amiga, Debbie Reynolds.

En aquel entonces, Eddie y Debbie eran la pareja dorada de la industria y, antes de su fallecimiento, tenían una buena relación con Taylor y Todd. Las parejas compartían una estrecha amistad, tanto, que los Reynolds fueron padrinos en la boda de los Todd.

Según confesó Fisher años después, mientras Todd estaba con vida, nada ocurrió entre Liz y él. El romance comenzó después, el verano del mismo año en que falleció. Mientras la actriz, por invitación de Debbie, se hospedaba en su casa para recuperarse del fallecimiento de su esposo.

Elizabeth Taylor junto a Debbie Reynolds y Mike Todd - (Foto: Golden Globes 1957 Archivo)

Evidentemente, el romance entre Fisher y Taylor, y el subsecuente matrimonio, rompió la amistad entre la actriz británica y Debbie: “Me sorprendí por lo que pasó porque pensaba que Elizabeth y yo éramos amigas. Asumí que como Todd había muerto, ella necesitaba a Eddie (...) Fue difícil cuando me dijo que estaba enamorado de ella y que iba a irse. No imaginé que iba a romper mi familia”, contó Reynolds durante una entrevista con Larry King en 1996.

Britney Spears vs Christina Aguilera: ¡Ups! Lo hicimos de nuevo

En el 2000, Christina Aguilera ganó el Grammy a mejor artista revelación Categoría para la que Britney estaba nominada. (Foto: Especial)

En el El Club de Mickey comenzaron sus carreras diversas estrellas del inicio del milenio. Niños y niñas sumamente carismáticos que se convertirían en aclamados actores o cantantes; eso sí, todos objeto de múltiples escándalos. Es el caso de Britney Spears y Christina Aguilera, que en aquel entonces tendrían entre 11 y 13, según la revista Vanity Fair.

Desde entonces, ya se perfilaba la yuxtaposición que surgiría entre ambas cantantes que debutaban en los primeros años del 2000: Britney, la niña buena, inocente pero sensual y dispuesta a ser “slave 4 u”; Christina, la niña mala, rebelde y “Dirrty”, con doble r porque era para un público restringido, que reclamaba su propio placer.

Una presentación en la entrega de los premios Grammy del 2000, confirmó que existía una rivalidad entre ambas. O, al menos, dejó ver la incomodidad que sintió Britney cuando perdió el premio de artista revelación a manos de Cristina — aunque minutos antes había narrado sobre el escenario la historia de una niña que sueña convertirse en una pop star y finalmente lo logra —.

En el escenario, el brillo de ambas estrellas parecía opacar a la otra por distintas razones. Aguilera, quien contó con una enorme plataforma gracias su participación en la cinta de Disney Mulan, tenía “verdadero talento”, pero Spears se robaba el escenario con una energía fulminante.

Antes de su cancelación en 1994, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Nikki DeLoach , Keri Russell y JC Chasez, así como el actor nominado al Oscar Ryan Gosling, fueron parte de "El Club de Mickey". (Foto: Disney)

Conforme avanzaron los años, los rumores sobre una presunta rivalidad cada vez eran más fuertes. Y no sólo eso, Christina siempre parecía ser puesta a un lado por la prensa y por las propias celebridades, a la sombra de Biritney. Tan sólo hay que recordar que en el 2003, cuando Madonna contrajo matrimonio con ambas en el escenario de los MTV Awards, el beso que se inmortalizó fue el que le dio a Spears.

“Cada vez que intentaba entablar una conversación con ella... bueno, digamos que parecía nerviosa todo el tiempo. Me parecía una niña perdida, alguien que necesita desesperadamente que la guíen”, expresó Aguilera sobre aquel encuentro con Spears en el 2003, según reportó Vanity Fair.

Britney respondió con un comentario todavía más filoso: “¿Una niña perdida? Creo que es más bien al revés. No puedo creer que haya dicho eso sobre mí. Hace poco se me acercó a una discoteca e intentó meterme la lengua en la boca. Le dije ‘me alegra verte’ y ella respondió ‘no estás siendo auténtica’”.

“¿Cuál es tu definición de ‘auténtica’, Cristina?¿Estar con chicas a las que llevas años sin ver? Ha sido maleducada conmigo demasiadas veces”. Aquellos comentarios fueron el núcleo de la pelea.

Fue uno de los momentos más legendarios en unos premios de la música. El beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards 2003 (Foto: Reuters)

En el 2018, durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Christina expresó que de haber existido redes sociales en 1999, todos los rumores de una supuesta enemistan entre Britney y ella habrían sido acallados con una fotografía. Pero no fue así, eran otros tiempos y los jóvenes de los 2000 fueron testigos de la más épica pelea de celebridades.

Paris Hilton vs Nicole Richie: pelea de UGG’s y chihuahuas

A inicios de milenio, Paris y Nicole protagonizaron "The Simple Life", duró cinco temporadas. Las primeras se transmitieron por Fox y las últimas dos por E! Entretainment. La serie terminó por pérdida de raiting. (Foto: Archivo)

Del 2003 al 2005 la amistad entre la heredera de la cadena de hoteles, Paris Hilton, y la hija del cantante Lionel Richie, Nicole Richie, acaparaba todos los titulares. Las protagonistas del show de telerrealidad La Vida Sencilla, mostraban la cotidianidad de las celebridades en un escenario poco probable: empleos comunes para ganarse el día a día.

Sin embargo, en las noches, las celebridades eran captadas de fiesta por los paparazzi en los lugares más exclusivos. Durante las primeras temporadas, el show fue todo un éxito. No obstante, una vez que las transmisiones terminaron con la quinta entrega, la relación de las mejores amigas se deterioró y en el 2005, ya no eran cercanas.

“No es secreto que Nicole y yo ya no somos amigas”, dijo Paris ante la prensa en abril del 2005. “Nicole sabe lo que hizo y eso es todo lo que voy a decir al respecto”.

El que hasta el momento era un dúo inseparable, de repente ya no se soportaba. Aunque no se tiene una razón certera de cual fue la razón por la que se separaron, diversos medios de comunicación se lo atribuyen al video sexual de Paris que se filtró durante esos años.

Hay versiones que sostienen que la relación entre Noche y Paris terminó porque Richie sentía celos del éxito de Paris, quien al momento ya era una empresaria. (Foto: Especial)

Según reportó la revista People, Richie se sintió celosa por atención que recibía Paris, y resintió que la celebridad la dejó fuera cuando fue anfitriona en el programa Saturday Night Live. Así que organizó una reunión, supuestamente para celebrar, pero en realidad proyectó el video sexual de Paris a los invitados.

“Paris estaba muy lastimada. Ama a Nicole, pero cree que se merece una disculpa”, reportó una fuente a la publicación. No es certero si la disculpa llegó o no, pero años fueron fotografiadas juntas y, aparentemente, no quedaba mucho de la rencilla que escandalizó a inicios del milenio.

“No he hablado con ella desde hace tiempo, pero somos muy buenas amigas. La quiero y la respeto mucho. Tanto a ella, como a su familia”, comentó Richie en aquel entonces. Lo cierto es que las cosas ya nunca volvieron a ser como antes y ambas nunca protagonizaron otro cómico episodio del show que marcó el inicio de los Influencers.

