“Mírame ser la mujer más taquillera”: Eiza González presumió estar en el top 5 de las estrellas de Hollywood y envió un mensaje a sus críticos

Eiza González en la cinta de Godzilla vs Kong (cortesía: captura del tráiler)

La actriz Eiza González es una de las cinco celebridades de Hollywood más taquilleras del 2021, y dedicó a todos los mexicanos y latinos este logro.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz explicó que “normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”.

La originaria de la ciudad de México, compartió un rankin basado en datos de las cifras de taquilla desde hace tres años y agradeció a todos los espectadores: “Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”.

CAPTURA: Twitter/@eizamusica

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: