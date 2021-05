Cuando Jacobo Zabludovsky le dijo a María Félix que le tenía lástima

Jacobo Zabludovsky le dijo en una entrevista a María Félix que le tenía lástima por su fama (Foto: Cuartoscuro)

Durante una entrevista de Jacobo Zabludovsky a María Félix, ambos demostraron que no era grata la presencia de uno para el otro, haciendo comentarios ofensivos en vivo, los cuales hicieron que el público fuera testigo de la fuerte personalidad que ambos tenían y que no pensaban ocultar.

“La Doña” es recordada no sólo por sus películas, su belleza y sus lujos, sino también por la forma en que respondía a las personas que intentaban incomodarla o cuestionarla por su forma de ser. Zabludosvky, por otra parte, no le tenía miedo ni a los espectadores ni a las personalidades con las que se tenía que enfrentar, por que las entrevistas con Félix siempre resultaron siendo un gran choque de opiniones.

En una ocasión en la que ambos ya habían entablado una plática tranquila junto a Pedro Ferriz, la protagonista de Enamorada quiso tomar las riendas de la conversación y decidió hacerle una pregunta personal al comunicador, en vivo y en frente de un gran público, algo que incomodó a Zabludovsky.

Jacobo Zabludovsky confrontó a María Félix en entrevista con público en vivo (Video: YouTube / María Félix Vlogs)

Félix preguntó a qué hora se acostaba el periodista, a lo que él contestó que esa pregunta era un poco “de alcoba”, por lo que no estaba seguro de contestar. Finalmente dijo que había noches en las que no dormía, y comenzaron a cuestionar sus costumbres.

Después él también decidió hacer un comentario hacia la actriz, el cual sabía que iba a hacer que se molestara, así que le pidió disculpas anticipadamente. “Yo, me perdona, pero le tengo un poco de lástima”, dijo el presentador de 24 horas. María Félix se quedó en silencio ante la declaración de Zabludovsky y posteriormente respondió “no lo creo, no lo creo, ¿por qué me va a tener usted lástima?”.

Sin ser altanera, “La Doña” permitió que Zabludovsky le explicara lo que le había dicho. “Yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima de estos medios, del cine, de la televisión, del radio, porque el cine la creó, la hizo tan grande como usted es...”, dijo el periodista cuando fue tajantemente callado por la actriz.

Jacobo Zabludovsky decidió hacer varios comentarios ofensivos hacia "La Doña" para molestarla y hacer al público reír (Foto: Las Estrellas)

Ella aseguró que sólo Dios la había creado y el público sólo la había ayudado a llegar a ser una de las más reconocidas personalidades del cine mexicano. Ambos comenzaron a hablar encima del otro, buscando que su voz se escuchara.

Ambos notaron su reacción y decidieron dejar de pelear, pero inmediatamente Ferriz trajo a colación el tema, por lo que Zabludovsky continuó diciendo “creo que tiene una gran obsesión por el dinero”, agregando las razones por las cuáles lo decía. Félix se defendió asegurando que no era su culpa que el periodista se vistiera con un smoking de tintorería.

El público siempre reaccionó divertido ante las preguntas que resultaron tan molestas para la protagonista de Doña Bárbara, los periodistas lo notaron y continuaron lanzándole preguntas como por qué portaba tantos accesorios, si eran en verdad joyas o si utilizaba peluca.

El periodista criticó a Félix por portar tantos accesorios y tener una "obsesión por el dinero" (Foto: Twitter / @Cuauhtemoc_1521)

La actriz, evidentemente molesta expreso: “Creo que el señor se está sobrepasando, no es el caso conmigo lo de la peluca, pero si así va a estar todo el tono, a ver cómo nos toca”.

Al término de la entrevista, Pedro Ferriz agradeció que la plática con Félix haya finalizado “en paz”, porque tanto él como Zabludovsky pensaron que sería peor. Ella incrédula sólo dijo “vamos a decir que estuvieron ustedes muy discretos”.

SEGUIR LEYENDO: