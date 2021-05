“Sueños en Broadway”: la apuesta musical de Gerardo Quiroz en el ocaso de la pandemia

En primer plano, los actores de la obra "Sueños en Broadway" Jonathan Kent y Pamela Castro, al fondo la bailarina de origen yucateco, Alejandra Muñoz. De espaldas, el cantante Hugo Robles. FOTO: Instagram/@suenosenbroadway

El actor y productor de teatro Gerardo Quiroz platicó sobre la crisis que enfrentan las artes escénicas en México, sus duras consecuencias y los detalles de Sueños en Broadway: el conmovedor musical que dará función el próximo 29 de mayo.

Con luces multicolor, escenografía digital y música en vivo, Sueños en Broadway llega a los teatros mexicanos para contar una historia tan fantástica como familiar: un grupo de 10 artistas que está a punto de estrenar diferentes producciones en Broadway tiene que despedirse de los escenarios por la contingencia sanitaria que azota el mundo.

“A causa de la pandemia suspenden, tristemente, su actividad en las artes escénicas, cómo subsisten y cómo, a través de cada uno los números musicales sobreviven, hasta que la pandemia cede”, explicó Gerardo sobre la obra que enmarca su regreso a los escenarios en entrevista con Infobae México.

El actor y productor de "Sueños en Broadway" Gerardo Quiroz acompañado de la actriz Karen Espriu y el cantante Hugo Robles durante un número musical .FOTO: Instagram/@suenosenbroadway

La puesta en escena inicia con un breve recuento: “En marzo del 2020 agonizaron nuestras luces y bajó lentamente el telón a causa de una inesperada pandemia. Hace 14 meses se apagaron nuestras marquesinas, pero se encendió nuestra pasión... y hoy, para ustedes, regresamos a escena”, expresó Gerardo en el escenario del Teatro Centenario Coyoacán durante la función del musical el pasado fin de semana.

“El arte está, ha vivido al cantar, al bailar y al actuar aquí encima. No habrá pandemias ni guerras ni la 4T podrán afectar el teatro... ni el cacas”, continuó Quiroz, quien durante la puesta en escena interpreta a un creativo del teatro, como él mismo, y narra algunos pasajes en su historia.

Sueños en Broadway envuelve al espectador en los números más memorables de Broadway, en donde participan los actores, cantantes y bailarines, Sandy Domínguez, Jaime Rojas, Karen Espíritu, Pamela Castro, Erny Cruz, Marco Salazar, Hugo Robles, Jonatan Kent y Alejandra Muñoz.

“Escribimos esta historia que tiene que ver justamente con una pandemia y el impacto tan brutal que tiene en el gremio artístico. ¿Por qué regresar con algo así? Porque se me ocurrió invitar a mis artistas y a mis actores más cercanos a mejorar su estado de ánimo subiendo al escenario”, contó Gerardo en entrevista con Infobae México.

El actor y cantante Jaime Rojas junto a la actriz Karen Espriu durante un número musical de "Sueños en Broadway". FOTO: Instagram/@suenosenbroadway

“La crisis sigue y la crisis es grave. Lo que estamos intentando hacer es paulatinamente volver con lo que las autoridades no están permitiendo, que es el 30 por ciento y que se me hace muy poco, sinceramente. (...) Al ser una actividad humana, lo hemos resentido a nivel emocional, incluso ha habido compañeros y compañeras que han caído en depresión por no poder subir a los escenarios a expresarse y hacer lo que saben, ya sea bailar, cantar, actuar o tocar algún instrumento”.

Sin embargo, a pesar del duro panorama que enfrenta la industria del entretenimiento, Gerardo se mantiene esperanzado, habrá que “salir pronto, con entusiasmo, con fe y, sobre todo, siendo muy positivos” y Sueños en Broadway es parte de ese esfuerzo por seguir adelante.

“Las nuevas generaciones piensan, equivocadamente, que el teatro es aburrido. No, el teatro es vida, es expresión humana y tienes la magia de poder aprender y entender ideas, ideologías, sentimientos y situaciones humanas, pero en vivo. A unos metros de las actrices, los actores y los cantantes. Y eso es lo que provoca, con esa magia, es más aprendizaje y crecimiento”.

Un primer plano de la cantante Sandy Domínguez, durante su debut en el teatro musical en "Sueños en Broadway" FOTO: Instagram/@suenosenbroadway

El musical Sueños en Broadway incluye algunos números de las puestas en escena que Gerardo Quiroz ha traído a México desde el 2003, y que destacan en su trayectoria de 30 años como productor. Entre ellas Cats, Anita la Huerfanita, Vaselina, Fiebre de Sábado por la noche, Shrek, Rock of Ages, Amor sin Barreras y Aventurera.

El musical se presentará el próximo 29 de mayo en el Teatro Parque Interlomas, ubicado en la calle Jesús del Monte en Huixquilucan, Estado de México. Habrá dos funciones, a las seis de la tarde y las nueve de la noche.

