Acapulco Shore 8: las escenas censuradas del beso entre Fer e Isa

Fer Moreno e Isa Castro han protagonizado una enemistad durante la octava temporada de "Acapulco Shore" (Foto: Instagram @fershymp / @isacastrog)

Acapulco Shore ha tenido en más de una ocasión rivalidades memorables que han terminado en conflictos y mucha polémica. La octava temporada del exitoso reality de MTV no ha sido la excepción, debido a que dos integrantes se han enemistado durante los primeros capítulos de esta entrega.

Se trata de Fer Moreno e Isa Castro, quienes ya habían formado parte de los shores en la séptima temporada, en donde también tuvieron múltiples peleas. Cabe recordar que Isa está en el Team Tendo, mientras que Fer lidera el otro grupo conformado por los nuevos participantes.

A pesar de la tensa relación que se ha formado entre ambas contendientes, protagonizaron un momento lleno de besos y mucho cariño. Esto debido a que Fer aparentemente se rompió una uña, por lo que debía recibir una inyección para aliviar el dolor.

“Tengo el dedo morado y en este momento llegaron las agujas. Soy una persona que tiene tres fobias: las agujas, los payasos y mi ex”, dijo Fer en un video de escenas censuradas que compartió la cuenta oficial de Acapulco Shore en Instagram.

Las dos participantes se besaron después de que Fer sufriera un accidente (Video: Instagram / @acapulcoshore)

En una escena donde ambas estaban alcoholizadas, Fer no ocultó su dolor y le pidió apoyo a Isa: “mejor enemiga, ayúdame”, dijo la influencer, a lo que agregó: “No está chido ser enemiga de tu enemiga, mejor hay que ser la mejor enemiga de tu nueva amiga”.

Ante esta situación, Isa decidió darle “el beso de la buena suerte” a Fer para ayudarle con su malestar: “yo en la peda soy muy besucona y puedo besar hasta a mi peor enemiga. Entonces, pues bueno, suerte, Fer”, agregó. Pero las muestras de afecto no terminaron ahí, ya que Alba Zepeda presenció los hechos y decidió unirse besando a Isa, quien respondió: “A mí esto de dar besos de amiga me gusta, pero me asusta. Esos son besos de amix, no son besos con pasión o con deseo”.

Momentos después Isa y Fer volvieron a besarse, pero fueron interrumpidas por el personal de salud que llegó para inyectar a la influencer: “Lo mejor que puedo hacer es ponerme una peda de aquellas para que ya no me duela tanto cuando me la quiten”, dijo con tono irónico y después se cuestionó el haber besado a su peor enemiga.

REGRESO DE AARÓN EL CAPITÁN ÁLVAREZ

Durante el segundo capítulo de la temporada en curso, Aarón Álvarez fue expulsado del reality debido a que asustó y sorprendió con las actitudes violentas que tuvo en contra de sus compañeros e incluso del equipo de producción. Esto ocurrió porque Chile se burló de su musculatura y “El Capitán” tenía unos tragos encima.

Jaylin es la chica quien mejor había empatado con Capitán (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Sin embargo, durante el episodio 4 Álvarez sorprendió a todos los contendientes con su regreso. Ante su llegada, Fer lo recibió con agrado y le expresó su apoyo: “yo te amé, así me gustan, cag*dos, tóxicos, locos, todos gorilas”. Después, “Capitán” le ofreció una disculpa al resto de sus compañeros y reconoció que tiene un problema de agresividad.

En esta emisión también hubo un conflicto entre Jacky y Nacha, quienes terminaron en una violenta pelea a la orilla de la playa. Esto debido a que ambas compitieron por ser aceptadas por Jey, pero sólo Jacky fue correspondida, por lo cual Nacha respondió que la nueva integrante “ya le había colmado la paciencia”; después las dos se manotearon desde sus camastros visiblemente molestas.

