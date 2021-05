Una bioserie de “Chespirito” y la retransmisión de sus programas: esto se sabe sobre la batalla legal de Florinda Meza

La batalla legal por los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” continúan entre Florinda Meza y el hijo del comediante. Sin embargo, quien interpretara a “Doña Florinda” en la serie “El Chavo del 8” habría tomado la ventaja.

De acuerdo con el abogado Ricardo Pous, quien otorgó una entrevista al programa Ventaneando, Florinda Meza tendría prácticamente el camino abierto para utilizar, de manera legal, los derechos de su difunto esposo.

A pesar de que “Chespirito” le heredó la propiedad intelectual a su hijo Roberto Gómez Fernández, Pous señaló que existe un vacío legal en el testamento, el cual abre la opción de que Meza utilice a su gusto su imagen y vida.

“Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relacionada con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y derechos de imagen de Don Roberto Gómez Bolaño, es la parte en la que no hay una exclusividad”, indicó el litigante.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños lidia una batalla legal por los derechos biográficos de su fallecido esposo

No obstante, para llevar a cabo este procedimiento, Florinda Meza tendría que hablar con Gómez Fernández y sus hermanas para llegar a un acuerdo, el cual, aseguró el abogado, será sencillo, pues tienen una “impecable relación” la cual hará sencillo “el planteamiento y que lo puedan entender”.

Debido a que se ha manejado la posibilidad de realizar una bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Pous fue cuestionado sobre si su clienta se encuentra negociando y trabajando el proyecto, y se limitó a emitir una respuesta que dejó abierta toda posibilidad.

“No hay manera de pensar que no existiera o que hubiera forma de contar la vida de Don Roberto Gómez Bolaños sin que se encuentre acompañado de la señora Meza”, declaró.

Florinda Meza estaría planeando una bioserie de Chespirito (Foto: Twitter/FlorindaMezaCH)

Finalmente, también contestó acerca de la oportunidad de retransmitir los programas realizados por “Chespirito”, pues su viuda fue parte de ellos hasta en su desarrollo, planeación y ejecución.

“Como autora o coautora le corresponde específicamente y únicamente, tanto de proyectos independientes como de activos, que también pudieran estar vinculados a todos los contenidos relacionados con Chespirito”, sentenció.

Cabe recordar que hace una semanas, Roberto Pous estuvo en el mismo programa de televisión para aclarar que hasta el momento, nadie podría lucrar con la biografía de Roberto Gómez Bolaños, pues no están “divididos” de manera explícita.

“Nadie puede disponer de ellos, negociar y transar sobre ellos mientras no se determine a quién y cómo le corresponderían a cada una de las personas que se verían beneficiados con la sucesión”, indicó.

Pati Chapoy aclaró que los derechos de los contenidos de Grupo Chespirito están a nombre del hijo del creador del Chavo del 8 (Foto: AFP/Alfredo Estrella)

El hijo de “Chespirito” habría tenido conversaciones con la agencia THR3 Media Group para contemplar varios proyectos a realizar con la imagen del creador mexicano, entre estos una serie biográfica, pero el abogado indicó que tendría que suspenderlos para respetar la legalidad del contrato y la parte que le correspondería a Meza.

“Se debe considerar el derecho que tiene la señora Meza para que en todo momento se le considere como parte de la negociación de estos derechos ya que así se encuentra consignado en el testamento”, dijo sobre lo que desea establecer la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Pati Chapoy aclaró que los derechos de los contenidos de Grupo Chespirito están a nombre del hijo del creador del Chavo del 8 y Chapulín Colorado, Roberto Gómez Fernández, quien decidió el año pasado dejarlos de transmitir en todo el mundo con el afán de hacer mejores negociaciones con Televisa e impulsar nuevos proyectos bajo la imagen de su padre.

