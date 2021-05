De una Miss Universo a otra: qué le aconsejó a Andrea Meza su antecesora

Zozibini, quien fue la responsable de la coronación de la Miss Universo mexicana durante la gala del concurso de belleza el pasado 16 de mayo, decidió dedicarle unas invaluables palabras. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el marco de los primeros días de Andrea Meza como Miss Universo, la mexicana recibió un importante consejo de Zozibini Tunzi, la modelo sudafricana que se coronó como Miss Universo en el 2019. Durante una breve reunión, ambas reinas de belleza intercambiaron algunos afectos y buenos deseos.

Horas después de su nombramiento como ganadora del certamen, ambas modelos se reunieron y Zobini, quien también fue la responsable de la coronación de la Miss Universo mexicana durante la gala del concurso de belleza el pasado 16 de mayo, decidió dedicarle unas invaluables palabras para intentar guiar su paso como la nueva “mujer más bella e inteligente del universo”.

En primer lugar, Tunzi le recomendó que se divirtiera y que disfrutara sus tareas como Miss Universo y después le recordó que ahora tiene una gran plataforma que debería encausar y utilizar con responsabilidad.

El consejo que recibió Andrea Meza de la ex Miss Universo tras su coronación

“Diviértete, ese es el primer paso”, comenzó la modelo que también fue la tercera mujer sudafricana en llevar a su país el título Miss Universo, precedida por Demi-Leigh Neil-Peter, coronada en 2017, y Margaret Gardiner, en 1978.

“Y creo que lo más importante es que sepas que tienes una plataforma muy importante y sé que tienes una voz para apuntar hacia algo y si quieres hacer algo con ella, este es el momento para hacerlo. ¡Buena suerte!”, concluyó la modelo según se vio en un video compartido desde la cuenta oficial de Instagram del certamen.

Ante el gesto de Zozibini, la Miss Universo mexicana solamente agradeció con mucho entusiasmo y ambas mujeres se fusionaron en un tierno abrazo, según se pudo ver en el mismo audiovisual que se publicó por la tarde del pasado lunes.



La mujer mexicana que resultó triunfadora del certamen más importante a nivel global sin duda ha seguido al pie de la letra el consejo que le dio su antecesora, pues durante su primer día como Miss Universo, Andrea aprovechó para mandar un fuerte mensaje de autoaceptación y sobre la importancia de luchar por los sueños, a sus seguidores.

“Quiero decirles que yo he estado en ese lugar, que por mucho tiempo creí que yo no era capaz de alcanzar mis sueños y que he llegado a dudar de mí también, porque es de humanos dudar de nosotros y tener cierta desconfianza”, dijo la Miss Universo durante una entrevista que después retomó en su cuenta oficial de Instagram.

En un ánimo de combatir la idílica imagen que se ha cristalizado con los años sobre la “mujer perfecta” que es la Miss Universo, Andrea destacó que sus imperfecciones la hacen única y que se deberían de celebrar los defectos de las personas, pues eso es lo que las hace únicas.

“Sin embargo, lo importante es recordarnos todos los días lo valiosos que somos y recordar que ser vulnerables está bien. Porque es lo que nos hace valiosos, es lo que nos hace únicos y hay que celebrar esas vulnerabilidades”.

Además, Andrea recalcó la importancia de reconocer y valorar los defectos de cualquier persona: “Decir: ‘Okey, yo no soy perfecto, pero mis imperfecciones me hacen ser quien soy y eso me hace único”.

“Mucha gente me dijo que yo no podía, incluso yo misma me lo dije ‘tú no puedes’, ‘no vas a llegar hasta ahí'. Ni siquiera me atrevía por miedo a fracasar, pero aquí lo importante es fracasar y aprender de los intentos fallidos porque eso es lo que nos va fortaleciendo”, compartió Andrea en otro reel de la red social.

