El conmovedor día que Michelle y Stephanie Salas compartieron el escenario

Michelle Salas, primogénita de Luis Miguel, recordó un bello momento que vivió a lado de su mamá Stephanie Salas cuando la acompañó a un programa de televisión en donde la hija de Sylvia Pasquel se presentó y bailó con su pequeña niña de tan sólo tres años de edad.

Debido a la reciente controversia que rodea a la Dinastía Pinal aunado a la popularidad de Luis Miguel: la serie, la bisnieta de la primera actriz Silvia Pinal decidió compartir momentos íntimos y únicos que vivió a lado de su madre, quien por muchos años tuvo que luchar para que el interprete de Cuando calienta el sol reconociera a Michelle, quien nació en 1989 pero fue públicamente reconocida por “Luismi” cuando era adolescente.

Hace algunas horas, la modelo compartió en sus historias de Instagram un pequeño video en donde presumió la voz de su mamá cantando un cover de la interprete estadounidense Brenda Lee. A ritmo de “Sweet nothing´s”, con un vestuario clásico de la década de los 60 y una cola de caballo, Stephanie Salas cantó Tonterías con su pequeña hija de tres años entre sus brazos.

La modelo de 31 años expresó el amor que tiene hacia su madre, pues escribió que en aquella ocasión se sintió muy contenta por poder estar con ella: “Así o más emocionada”, posteó acompañado de emojis de corazón y risas sobre el fragmento audiovisual de 1992.

La hija de Sylvia Pasquel también formó parte del elenco de Baila Conmigo, a lado de Biby Gaytán, Rafael Rojas, Rodrigo Vidal, Lorena Rojas y Eduardo Capetillo, siendo este último con quien cantó Calendario de amor. Además, Stephanie Salas tuvo la oportunidad compartir su talento en distintos programas de televisión como el famoso Siempre en domingo, show conducido por Raúl Velasco en donde debutó en 1992.

En el marco del “Dia de la Madre”, Michelle compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de ella a lado de su progenitora y con un conmovido mensaje, la felicitó. También, la originaria de la ciudad de México aprovechó el espacio para externar su admiración hacia su abuela Sylvia Pasquel y su bisabuela, Silvia Pinal.

La modelo e influencer de 31 años felicitó a las mujeres de su familia (Foto: @michellesalasb/Instagram)

“¡Te amo, te admiro y te respeto tanto mamita! Gracias por ser mi pilar, mi ejemplo, mi apoyo más grande. Eres y siempre serás mi todo. ¡Felicidades a todas las mamacitas preciosas! Gracias por regalarnos la vida y enseñarnos el camino. Se merecen el mundo entero”, escribió.

Por otro lado, de acuerdo con la serie autobiográfica de “El Sol”, existió una ocasión especial en donde Michelle acompañó a su papá a la grabación del videoclip Ayer. Sin embargo, tanto la modelo como Stephani han declarado que muchas de las cosas que suceden en los capítulos entorno a ellas, son parte de la ficción. Principalmente porque el puertorriqueño estuvo alejado de su hija por 11 años y la negó varias veces.

En una plática que sostuvo con la revista ¡Hola!, la modelo mexicana dio su opinión sobre Luis Miguel, la serie y declaró que tiene “sentimientos encontrados” porque considera que las cosas ocurrieron de diferente manera sobre cómo se desenvolvió la relación con su papá.

Hace algunos días, Michelle dijo tener sentimientos encontrados por cómo se refleja su relación con Luis Miguel en su bioserie Foto: @@stephaniesalasoficial / @michellesalasb / @lmxlm / Instagram.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, explicó.

Por su parte, Stephanie Salas ha mandado indirectas en contra de “Luismi” a través de su perfil de Instagram. “No todo es un cuento de hadas” y “Mejor cuéntame uno de Pinocho”, son las frases que han dejado entrever la molestia de la cantante ante lo que se muestra en la temporada 2.

