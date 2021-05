iCarly: por qué Jennette McCurdy no regresará para el reboot de la serie

Jennette McCurdy no formará parte de la nueva temporada de la serie "iCarly"(Fotos: Instagram @jennettemccurdy // Nickelodeon)

El pasado diciembre se anunció una nueva temporada de iCarly, la popular sitcom de Nickelodeon transmitida de 2007 a 2012 y la cual marcó a toda una generación con el argumento de una chica de 13 años que se viraliza por subir videos a internet, algo que para ese entonces era menos común que en la actualidad.

De acuerdo con el portal web TV Line, la serie se transmitirá por el servicio de streaming Paramount + y contará con el regreso de gran parte del elenco original, quienes compartieron en redes sociales una fotografía promocional en donde se anuncia que la premiere de la serie será el próximo 17 de junio.

Esta temporada estará conformada por 13 episodios y seguirá la vida de Carly como adulta. Los actores que regresarán para dar vida a esta premisa son Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Kress (Freddy). Sin embargo, la gran ausente de este reboot es Jennette McCurdy, quien interpretó a la rebelde Sam Pucket en las primeras seis temporadas.

El personaje de McCurdy tuvo tanto éxito que después lo volvió a interpretar en la serie Sam & Cat, coprotagonizada junto con Ariana Grande. Pero a pesar de la repercusión que tuvo, aseguró que su carrera como actriz había terminado.

Fotografía promocional del estreno del reboot de "iCarly" (Foto: Instagram / @mirandacosgrove)

“Renuncié hace unos años para probar suerte en escribir y dirigir, va muy bien”, confesó la intérprete de 28 años durante un episodio de su podcast Empty Inside. De acuerdo con McCurdy, esta decisión no era reciente, sino que estaba inconforme con su trabajo actoral desde sus primeros años dentro de la industria.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y a los 10 u 11; yo era el principal apoyo financiero para mi familia que no tenía mucho dinero y esta era la salida. En realidad, creo que fue útil para llevarme cierto grado de éxito”, confesó la también cantante.

Sin embargo, en 2013 falleció la madre de Jennette, lo que ocasionó que la joven redireccionara su carrera hacia otro rumbo: “Una vez que comencé a controlar los nervios fue cuando comencé a tener algo de tracción, pero finalmente lo dejé después de que mi madre falleció porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”.

Durante el episodio de su podcast, en el cual tuvo como invitada a la productora Anna Faris, la artista también reveló que se sentía avergonzada de su trayectoria como actriz: “Estoy tan avergonzada de mi pasado actoral. Resentí mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que eran de lo más cursi”.

Jennette McCurdy aseguró que se siente insatisfecha con su tractoria como actriz (Foto: Instagram / @jennettemccurdy)

“Hice los programas en los que estaba desde los 14 hasta los 21 y a los 15 ya estaba avergonzada... Fue embarazoso e imagino que se puede tener una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos”, agregó.

A pesar de que Jennette McCurdy no volvió a protagonizar series juveniles, sí volvió a actuar en 2020 para la obra de teatro I’m Glad My Mom Died (Estoy feliz de que mi mamá murió), la cual realizó como un homenaje póstumo a su madre. La artista también fue guionista y directora de cortometrajes como Strong independent woman y Kenny.

