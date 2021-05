“Wow, meses solo en la casa”: la divertida reacción de Eugenio Derbez al regreso del “90′s Pop Tour” con Alessandra Rosaldo

El regreso del 90′s Pop Tour después de una larga ausencia por la pandemia y diversos conflictos internos, desató una ola de reacciones de todo tipo principalmente de sus fanáticos, pero fue Eugenio Derbez quien llamó la atención por su peculiar respuesta, que incluso fue apoyado por Andrea Legarreta.

Fue el pasado martes cuando Ari Borovoy ofreció una conferencia de prensa, acompañado por Chumel Torres, para anunciar tres fechas del esperado show musical al que en esta ocasión se suman Ana Torroja, Benny Ibarra y Lynda, pero en el que OV7 brilla por su ausencia, lo que finalmente despertó más de una inconformidad de parte de los que siguieron este espectáculo a lo largo de tres años.

Es así que el elenco completo y confirmado son: Kabah, JNS, Magneto, Ana Torroja, Lynda, JNS, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra y Erik Rubín, quienes se subirán al escenario los próximos 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 27 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara en la Arena Monterrey.

La inclusión de la agrupación con éxitos como Amor de papel o ¿Dónde están? fue una de las más celebradas, pero Eugenio Derbez, esposo de la vocalista, agradeció de una manera muy especial y con un enfático: “¡Gracias! (Estaré) meses solo en la casa”.

La divertida reacción de Eugenio Derbez al regreso del 90's Pop Tour con Alessandra Rosal

Y es que a través de un video publicado en Instagram, se pudo ver el momento en que Ari Borovoy y Alessandra Rosaldo informan sobre los shows musicales al comediante mexicano que radica en Los Ángeles, California, desde hace varios años.

“Voy a volver a cantar... me voy de gira... es que no sabía cómo decirte, que me voy a cantar otra vez”, comentó la también actriz justo antes de la intervención del dueño de Bobo Producciones.

“Me la llevo unos meses, vamos a noventear un ratito, en unos meses te la regreso”, lo que provocó una peculiar reacción de Eugenio Derbez.

“¡Gracias! ¡Gracias, hermano! Wow, meses solo en la casa. ¡Yes, yes! ¡Vivan los ’90′s Pop Tour’”, concluyó el humorista mexicano.

Su reacción desató las risas, no sólo de los presentes en la grabación del video, sino de los seguidores de las tres personalidades, que también agradecieron el regreso del espectáculo reconocido por estar conformado por artistas que alcanzaron la fama en la década de los 90.

(Foto: captura de pantalla de YouTube)

Hay que recordar que las palabras de Eugenio obeceden a que los eventos masivos fueron suspendidos por meses debido a la pandemia por COVID-19, lo que llevó a los artistas a confinarse en sus casas al lado de su familia, y en el caso de la dinastía Derbez a pasar más tiempo juntos como nunca antes.

Tras la publicación del video surgió una más que también llamó la atención de los internautas y es que según Erik Rubín, su esposa también está feliz con el regreso de los espectáculos en vivo.

“Andrea Legarreta también te está muy agradecida”, confirmó el cantante a través de Instagram.

Si bien, Alessandra no pudo estar presente en la conferencia de prensa del pasado martes, sí envió un mensaje a sus compañeros cantantes y a sus fanáticos ante su regreso a los escenarios, después de más de un año de su ausencia.

“Quiero expresarles mi emoción máxima de formar parte de 90′s Pop Tour en esta nueva etapa, nueva edición. Me hace inmensamente feliz volver a subir a ese imponente escenario al lado de mi compañero de toda la vida, Chacho Gaytán”, dijo la madre de actriz y cantante.

El regreso del 90′s Pop Tour provocó gran euforia, sí se siente eclipsado por la gran ausencia de OV7

Si bien, el regreso del 90′s Pop Tour provocó gran euforia, sí se siente eclipsado por la gran ausencia de OV7, una de las agrupaciones que dieron fama al espectáculo y lo respaldaron por años, hasta que decidieron separarse de su realización ante supuestos malos manejos de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari Borovoy y que también es integrante de la banda reconocida por sus éxitos como Shabadabada, Enloquéceme o Vuela más alto.

Sobre este situación, el mismo empresario comentó que continúa abierta la invitación para que Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba, Óscar Schwebel, Kalimba y M’balia Marichal.

“Los de OV7 como todos ustedes lo saben, estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló, los The Sacados, como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa pero esperemos que más adelante. Como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: