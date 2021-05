“Lo tiene deforme”: los desafortunados comentarios por esta foto de Kim Kardashian en bikini

Acusan a Kim Kardashian de quitarse un dedo de su pie derecho (@kimkardashian)

Una vez más Kim Kardashian encendió las redes sociales con una imagen de ella en bikini, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que esta vez apareció sin el dedo pequeño de su pie derecho, por lo que volvió a ser acusada de excederse en el uso de aplicaciones de edición.

Con gran frecuencia, la empresaria estadounidense de 40 años comparte postales en sus plataformas de internet, en donde luce su espectacular figura en trajes de baño diminutos, en especial, resaltó las increíbles curvas que conserva después de tener cuatro hijos. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los errores que comente la socialité al editar sus fotografías, por lo que se ha ganado la fama de usar excesivamente programas de edición.

Hace unos días, Kimberly Noel Kardashian subió una fotografía a su perfil de Instagram, en donde presumió cómo suele pasar sus días a la orilla de la mar, disfrutando del sol y la playa. Con pelo al aire, lentes oscuros y un bikini de color negro, cuya parte superior la sujetó de su cuello y su cintura, la modelo originaria de Los Ángeles, California, posó sentada en un tronco de palmera que se encontraba tirado sobre la arena.

La socialité ha dado de que hablar por sus errores en distintas fotografías (Foto: @sueltalasopatv/Instagram)

Sin embargo, algunos de los usuarios de la plataforma notaron que la integrante de la Dinastía Kardashian parecía no tener un dedo en el pie que tenía flexionado. Al hacer un acercamiento a la parte indicada y contar los dedos de su extremidad derecha, se puede notar que la dueña de Skims sólo tiene cuatro. Este detalle causó revuelo entre sus seguidores, quienes resaltaron el error.

La imagen de Kim fue retomada por el Instagram de Suelta la Sopa, en donde las personas que siguen las publicaciones del programa analizaron la fotografía a detalle y dieron su veredicto. Algunos piensan que si se lo borró por error, mientras que la mayoría afirma que sí tiene el dedo, sólo que no se distingue porque está recargado en el que está alado.

“Está encima del otro”, “¡Dios!, ahí lo tiene, el dedo pequeño está sobre el otro”, “Ahí están sus cinco dedos, dejen a la gente vivir en paz”, “Ay no, ¡qué babosa!”, “No se lo borro, lo tiene deforme, esta montado encima del otro dedo de lado”, escribieron en @sueltalasopatv.

(Captura: @kimkardashian/Instagram)

Debido a la popularidad de la empresaria de productos creados para la belleza corporal, la imagen rápidamente alcanzó los más de 2 millones de “me gusta”, entre los que destaca la reacción del comediante mexicano Carlos Pérez, mejor conocido como “El Capi Pérez”. Los 220 millones de seguidores de Kim Kardashian se desvivieron en halagos para ella, pues reconocieron su belleza por medio de frases y emojis de corazón, fuego y cara sonrojada.

“Sexy girl”, “Your look amazing”, “Hermosa Kim”, “Beautiful”, “I love you”, “Love your look”, escribieron sus fans en Twitter, plataforma en donde su publicación supera los 85 mil “likes”.

Esta no ha sido la única vez que Kim Kardashian ha cometido errores en la edición de su imagen, pues hace algún tiempo llegó a tener seis dedos en un pie en una fotografía que publicó su hermana Kylie Jenner. En otro posteo en donde posó a lado de Kourtney y Khloé en un resort ubicado en la Polinesia Francesa, la modelo de 40 años trato de que su foto quedara perfecta quitando uno de sus brazos. También ha oscurecido su piel o quitado objetos de sus fotos.

Pero ella no es la única de la familia que exagera en modificar sus postales, pues también se han cachado defectos en imágenes de sus hermanas Khloé y Kylie.

SEGUIR LEYENDO: