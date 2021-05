Aterradora llamada de extorsión hizo creer a Erika Buenfil que había criminales afuera de su casa

Foto: Suelta la Sopa

La actriz de telenovelas Erika Buenfil fue víctima de un intento de extorsión el pasado domingo. A través de una llamada telefónica, la interpreté recibió una serie de detalles que le hicieron pensar que unos sujetos estaban fuera de su domicilio. Según aseguró, ya ha levantado una denuncia ante las autoridades correspondientes.

A través de sus redes sociales, la también apodada “Reina de TikTok” narró que se encontraba en su hogar cuando recibió una llamada telefónica en la cual los presuntos extorsionadores le hicieron pensar que había algunos individuos fuera del inmueble. Acto seguido, la actriz resolvió en un escribir un mensaje de auxilio en Twitter.

“Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible”, relató.

Según relató la actriz de Vencer el pasado, tras pedir auxilio a través de la red social, y sufrir un terrible susto, recibió el apoyo del relacionista público Víctor Khun, quien fue a visitarla para confirmar que se encontraba segura. A la postre de lo que fue calificado como un “intento de extorsión”, Erika explicó que ya ha levantado una denuncia y aseguró que se encuentra a salvo.

Erika Buenfil fue víctima de un intento de extorsión

“En ese momento no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien”, concluyó.

Después de aquel mensaje, Buenfil agradeció a todos los usuarios en la red social que se ofrecieron para auxiliarla y, junto a Víctor, aseguró que está a salvo: “Gordito lindo, gracias por venir a ayudarme como siempre. Ya está todo bien, gracias a todos los que me ayudaron, gracias a los que me respondieron, no quiero dar nombres, pero gracias de verdad, estamos bien”.

Fue alrededor de las tres de la tarde del pasado domingo, que Erika escribió un par tweets pidiendo la ayuda de sus seguidores. En la red social expresó: “Necesito hacer una denuncia, no sé ni como, ni con quien acudir”. “Necesito ayuda me están amenazando”.

Sin embargo, aquellos mensajes tweets desaparecieron minutos después de que la actriz los emitiera.

FOTO: Instagram/@javierceriani

Después de compartir su testimonio sobre esta experiencia, la actriz simplemente deseó a sus seguidores un “buen día. Deseando que todos tengan una gran semana”.

Por otra parte, durante este fin de semana, la actriz también dio de qué hablar en redes sociales, luego de que compartiera una fotografía en el marco del Día del Niño, en la que se mostró cuando era una infante y lucía como “una muñequita”.

A través de sus redes sociales, la intérprete mostró una instantánea de ella con un norte de cabello a los hombros y acompañado por un flequillo corto a la altura de las cejas que logró resaltarle el rostro y suavizar sus facciones.

Además, en otro publicación para celebrar la festividad, la actriz compartió una fotografía de su hijo Nicolás, al que escribió: “Me regalas todos los días una sonrisa y me mueves el corazón. Haz hecho de mí una mejor persona. Gracias por tocar a la niña que tengo en mi corazón. Feliz día del niño”.

