Una de las estrella de Game of Thrones acusó a Marilyn Manson por violación y torturas: “Me pegó con un látigo hasta dejarme a inconsciente y abusó de mi”

“Casi me destruye”, afirmó Esmé Bianco sobre Marilyn Manson (Grosby)

La estrella de “Game of Thrones” Esmé Bianco demandó el viernes al roquero Marilyn Manson por violación, abuso sexual y torturas. Según documentos presentados en una corte de California, Bianco fue invitada dos veces a Los Ángeles por Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, con la promesa de trabajo pero solo la sometió sin consentimiento a actos de violencia sexual que incluyeron cortes, latigazos y shocks eléctricos.

“Warner violó a Bianco en torno a mayo de 2011”, dice la demanda. “Warner cometió actos sexuales con Bianco cuando ella estaba inconsciente o incapaz de dar su consentimiento” y “también la sometió a violencia sexual en múltiples ocasiones”, indica el documento.

En un comunicado a la AFP, el abogado de Manson, Howard King, describió estas afirmaciones como “probadamente falsas” y acusó a Bianco y a su abogado de hacer “demandas financieras escandalosas basadas en una conducta que simplemente nunca ocurrió”. “Impugnaremos enérgicamente estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos”, añadió King.

Marilyn Manson (Reuters)

En febrero, la policía de Los Ángeles confirmó que investigaba a Manson por acusaciones de violencia doméstica registradas entre 2009 y 2011. Las fechas y lugares de esa investigación coinciden con las de la denuncia de Bianco.

Bianco, que en su adolescencia era fan de Manson, apareció en 14 episodios de la exitosa serie “Game of Thrones” entre 2011 y 2013, en la que representaba a Rose.

La actriz británica de 38 años emitió el viernes un comunicado en el que asegura que alzó la voz para impedir que Manson “siga destrozando más vidas” e instó a que otras víctimas lo denuncien.

Según la demanda, lo visitó por primera vez en Los Ángeles en 2009 para lo que ella creía que sería la filmación de un video musical. Durante cuatro días fue supuestamente obligada a vestir lencería, privada de dormir, y recibió drogas y alcohol sin comida. Dijo que también fue “golpeada físicamente por Warner” con un látigo que, según le dijo, “fue utilizado por los nazis”.

Un año después, él la visitó en Londres e iniciaron una relación consensuada, dicen los documentos. En 2011, Bianco se mudó a Los Ángeles y se le ofreció actuar con Manson en un filme llamado “Phantasmagoria” antes de pasar dos meses y medio de “permanente abusos” y con la amenaza de perjudicar la tramitación de su visa.

“No es un artista incomprendido. Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida”, afirmó.

En declaraciones a The Cut, la actriz dijo que le presentaron a Manson en 2005 a través de su entonces prometida, Dita von Teese, y que inicialmente comenzaron una relación como amigos. Eso cambió en 2009, cuando ella voló de Londres a Los Ángeles para filmar escenas de su video “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”. Comenzaron un romance a larga distancia cuando ella aún estaba casada.

En marzo de 2011 dejó a su esposo para mudarse con el cantante. Tras un período de luna de miel muy breve durante el cual Manson la colmó de atención, pronto comenzó a controlar todos los aspectos de su vida, diciéndole cómo tenía que vestirse, cuándo dormía y cuándo podía salir de su apartamento en West Hollywood.

“Básicamente me sentí una prisionera”, dijo. “Estaba completamente controlada por él. Llamaba a mi familia escondida en el armario”.

Manson mostraba las escenas de sexo de Bianco de Game of Thrones en un proyector para los invitados, diciéndoles: “Esa es mi novia, es una puta”, dijo un testigo a The Cut.

Ella comenzó a beber mucho para cubrir el dolor, mientras que Manson comenzaba su día con un “desayuno” de cocaína y absenta. Finalmente lo dejó una noche en mayo de 2011, cuando él la persiguió por el apartamento con un hacha.

Bianco dijo que estaba aterrorizada y que, como muchas sobrevivientes de violencia doméstica, podría haber desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo que deformaba su realidad. Recientemente encontró un mensaje de texto que le había enviado a Manson sobre sus cortes y contusiones. “Ahora, cuando pienso en eso, me da tanta vergüenza”, dijo la actriz. “Estaba tratando desesperadamente de complacerlo y mantenerme fuera de problemas”.

Antes de nombrar públicamente a Manson, Bianco compartió una vez una foto de su espalda cubierta de heridas. “La paliza que me provocó estas heridas fue filmada en nombre del ‘arte’. Solía mirar esta foto con orgullo porque pensé que era una señal de gran devoción hacia mi abusador. Ahora lo miro con horror “, escribió en marzo de 2019.

Bianco compartió una foto de su espalda cubierta de heridas.

Bianco se suma a una docena de mujeres que han denunciado al cantante, que ha sido despedido de su sello discográfico. La también actriz Evan Rachel Wood relató los terribles abusos que sufrió por parte del artista, cuyo nombre real es Brain Warner.

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood (AFP)

Manson, que durante mucho tiempo ha cultivado una imagen controvertida con su maquillaje fantasmal y su nombre artístico que evoca al asesino en serie Charles Manson, se separó de su antiguo manager Tony Ciulla, así como del sello discográfico Loma Vista Recordings y de la agencia de Hollywood CAA desde que se hicieron públicas las acusaciones.

SEGUIR LEYENDO: