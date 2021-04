Acapulco Shore 8: “todos contra todos” y una mujer trans, así fue el estreno del popular reality

Hoy se estrena la octava temporada de Acapulco Shore, el reality televisivo que ha causado furor entre el público mexicano (Foto: EFE/MTV/ Chino Lemus)

Este martes se estrenó en las pantallas de MTV la octava temporada de Acapulco Shore, el reality televisivo que ha causado furor entre el público colombiano, algunos lo aman, otros lo odian, pero su polémico elenco y las inolvidables fiestas que hacen dentro de la mansión siempre dan de qué hablar.

Por ello, los “Shores” hablaron sobre sus experiencias en la nueva mansión, y dejaron entrever parte de lo que sucederá como fiestas, peleas y reconciliaciones.

Karime, el único miembro original del reality que ha llegado hasta esta temporada, habló con Infobae sobre cómo fue para ella vivir una vez más esta experiencia con compañeros nuevos. Incluso, se atrevió a decir que es la mejor casa en la que ha estado, no sólo por la compañía, sino también porque tuvieron que hacer todo encerrados por la pandemia.

“Esta temporada estuvo buenísima, puro fuego. La mejor casa que hemos tenido en todas las temporadas. Me fui con todo con mis mejores amigos, estuvo increíble. Nos dejamos ir como gordas en tobogán como hace mucho no me veían, me dejé ir con todo, sin bragas. Como es pandemia no pudimos dar la famosísima “Putivuelta”, era putivuelta en casa, antro en casa, entonces todos contra todos”, dijo La Matrioshka.

La Matrioshka dijo que esta vez hicieron todo dentro de la mansión. (Foto: @karime_acashore/Instagram)

Esta temporada se caracterizó por abrirse a la diversidad sexual, pues es la primera vez que dentro de los participantes se encuentra una mujer trans. Se trata de Jaylin Castellanos también conocida en las redes sociales como “La Barbie mexicana” quien dijo ser una persona muy sensible aunque a veces no lo demuestra y le gusta llamar la atención. Además, después de pasar por un difícil periodo de transición, convivir con personas como los “Shores” le ayudó a sentirse mejor porque todos la trataron muy bien.

“Convivir en una casa con más de 15 personas te vuelves loca y más con tantos hombre buenos, guapos, lindos, amables, que me tratan como princesa. De parte de las niñas me trataron súper bien, no todas, como lo que soy, una mujer totalmente, sin criticarme, sin juzgarme. Fue una experiencia que me la llevo para siempre y volvería a estar en otras vacaciones con estas hermosas personas”, dijo Jaylin.

Por su parte, Eduardo Miranda platicó sobre si habrá una reconciliación con Isabel. Sin dar spoilers, “Chile” sólo sugirió que los fans del programa deben verlo porque habrá muchas sorpresas, en especial dijo que habrá emociones encontradas entre él e Isa, a lo que sus compañeros comenzaron a decir que es puro amor real.

Jaylin dijo que no sufrió de discriminación dentro de la casa. (Foto: @jackyoficial_/Instagram)

Otro tema polémico que se espera que pronto se resuelva, fue la rivalidad que existe entre Fernanda e Isabel, pues en la temporada pasada se pelearon por causas desconocidas, aunque se rumora que todo se debió a un trío amoroso entre ellas y “Chile”. Al respecto, Fernanda dijo lo siguiente: “Yo ahorita no la soporto pero tendrán que ver la temporada. Todo bien, yo creo que se arreglaron las cosas pero regresamos al inicio de todo”.

Los productores del programa aseguraron que esta temporada es diferente a las demás manteniendo su estancia y viene mejor que nunca porque producirán más contenido tanto para televisión como para las redes sociales. Confirmaron que se seguirá transmitiendo en vivo Estudio Shore después del estreno de cada episodio, programa dedicado a hablar sobre lo que pasó en la emisión. También continuará en marcha un proyecto especial conducido por Faisy que se llamará AcaShore, que busca tratar los temas más polémicos y las reacciones de los fans.

SEGUIR LEYENDO: