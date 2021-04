“Lento”: Jos Canela regresó a la música y reveló nuevos detalles sobre la separación de CD9

En sus redes sociales, el ahora ex miembro de CD9, anunció su salida del grupo por motivos personales (Foto: Twitter @JosDice)

En el marco del estreno de su nuevo sencillo, “Lento”, el cantante mexicano Jos Canela reveló las verdaderas razones de su rompimiento con la agrupación pop juvenil que ayudó a formar, CD9, y habló sobre lo que implica seguir trabajando en la música como solista.

En entrevista con la periodista de espectáculos Linet Puente, el cantante admitió que se siente nervioso por el recibimiento de este nuevo sencillo y recordó que el lanzamiento de su primer single como solista ocurrió en el punto más álgido de la contingencia sanitaria.

“Ha sido una locura, mi primer sencillo como solista salió en plena pandemia, entonces ha sido muy extraño para mí no poder visitar las ciudades o no poder estar cerca de la gente que me ha estado apoyando”, narró.

Jos estrenó "Lento" el pasado 23 de abril FOTO: Instagram/ @joscanela

Sobre la separación de la popular agrupación CD9, el cantante recordó que “desde tiempo antes de tomas la decisión ya había pasado por mi cabeza hacer algo así, hacer mi propia música. O sea yo, aun estando CD9 hacía mi propia música, escribía canciones para mí y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que me hacía falta eso, sentir que había sacado una canción completamente compuesta por mí”.

“Quería saber qué es lo que se sentía que la gente cantara una canción escrita por mí. Siento que cuando tomé la decisión fue el momento perfecto para hacerlo, el grupo estaba en un momento muy grande, estábamos a punto de hacer el Auditorio Nacional y siento que fue un bueno momento para irme”.

“Di todo, lo di todo de mí. Desde que tenía 16, 17 años hasta que me salí”, concluyó Jos en la conversación con la periodista de espectáculos.

Los rumores de su salida de CD9 comenzaron a circular en abril. Se fortalecieron tras su ausencia en el concierto de la agrupación en la Feria de Puebla (Foto: Twitter @JosDice)

Fue en noviembre de 2020 cuando Jos Canela emprendió el vuelo como solista y lanzó el sencillo “Dime tú”. En entrevista con Efe, el cantante se dejó ver muy confiado y agradecido.

“Me gusta mucho todo lo que estoy viviendo en esta nueva etapa. Llevar mi proyecto y tomar decisiones que sienta que son lo mejor para mí. Me hace sentir tranquilo y ver que todo esta yendo bien”..

“Antes de sacar esta canción estaba nervioso por lo que iba a decir la gente que me conoce de antes, porque están acostumbrados a cierto sonido, pero a la vez estaba tranquilo siguiendo mis decisiones y que la gente haya reaccionado de esa forma me da mucha paz”, detalló Canela, quien también admitió que aquel logro lo había motivado para seguir componiendo.

Su primer sencillo nació bajo la premisa de hacer un tema con un “beat súper chill” que transmitiera energía positiva y buen humor.

Fotografía sin fecha cedida hoy por Sony Music del joven cantante mexicano Jos Canela. EFE/Sony Music/SOLO USO EDITORIAL

”Ya que teníamos el ‘beat’, escuchándolo me hizo recordar buenos momentos y el buen humor estando enamorado. Me puse a pensar en esas personas que seguramente estén viviendo un momento complicado encerrados en casa con su pareja”, detalló.

Fue entonces que se dio cuenta de que con la canción podría darle la vuelta a la situación actual por la pandemia de coronavirus y llevar un poco de tranquilidad y alegría a las casas de sus seguidores.

”Queríamos darle la vuelta a esta situación y contar una historia buena onda, porque a veces planeamos mucho las cosas, no nos damos cuenta que es mejor improvisar y dejarnos llevar por el momento y solo con estar con la persona adecuada es más que suficiente”, comentó.

Con información de Efe

