El príncipe Harry y Meghan Markle tienen nuevos y poderosos enemigos por los USD 25 millones que cobrarán de Spotify

Los músicos de todo el mundo están furiosos por el acuerdo de USD 25 millones del príncipe Harry y Meghan Markle para producir podcasts para Spotify. Están más que disgustados por la cantidad exorbitante que la plataforma de música le paga a los duques de Sussex por su programa Archewell Audio, mientras que ellos reciben unos céntimos de dólar por la reproducción de su música.

Según el diario New York Post, algunas estrellas como Paul McCartney, Kate Bush, Chris Martin, Stevie Nicks y Robert Plant introdujeron una solicitud al Gobierno del Reino Unido esta semana. En ella exigen que se reforme la manera en que se les paga a los cantantes y músicos cuando sus canciones se transmiten vía streaming, ya que a muchos se les paga menos de un centavo por la reproducción de su música.

Muchos se sintieron especialmente molestos cuando el jefe de Spotify, Horacio Gutiérrez, le dijo al Parlamento que el acuerdo con los duques de Sussex creaba un “círculo virtuoso” que ayuda a los músicos con dificultades al hacer que más personas ingresen al sitio.

Los duques de Sussex en Spotify

“He estado escribiendo canciones desde que tenía 12 años”, dijo el cantautor Callum Gardner a The Star. “No me pagan de Spotify. Es difícil y no sé qué se supone que debemos hacer porque ellos tienen todo el poder y de alguna manera todos los artistas están de acuerdo”.

“Nos han dado una patada en los dientes. Creo que lo que ha hecho Spotify no es ético”, expresó el músico Harrison Rhy sobre trato de Spotify con Meghan y Harry.

Rhys, quien encabeza conciertos y ha tenido su música en la BBC, señaló al tabloide: “Sólo nos pagan £ 0.0038 por transmisión, pero ellos sí tienen dinero para pagarle decenas de millones de dólares a Harry y a Meghan”.

“No niego que lo que van a hacer con esos podcasts es positivo ya que el dinero será para proyectos benéfico”. continuó Rhys . “Pero este último año ha sido el más difícil para los músicos, donde muchos han perdido la mayor parte de sus ingresos, pero ellos sí los tendrán”, añadió.

Naomi Pohl, Secretaria General Adjunta del Sindicato de Músicos, dijo al periódico: “La mayoría de los ingresos por streaming benefician a las grandes corporaciones como los grandes sellos a expensas de los artistas que se ganan la vida dignamente. Ha llegado el momento del cambio y tenemos la esperanza de que el gobierno del Reino Unido esté escuchando y que arreglemos la transmisión y obtengamos un mejor trato para todos los creadores de música “.

Desde marzo del año pasado, los duques de Sussex - que esperan su segundo hijo- residen en California junto al pequeño Archie, de casi dos años. Para poder lograr su independencia finaniciera también firmaron un contrato por cinco años y USD 100 millones con Netflix.

