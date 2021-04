Alejandro Fernández cumple 50 años: el abuelo que estrena romance, superó el COVID-19 y sigue dominando las listas de popularidad

(Foto: Instagram Alejandro Fernández)

Este sábado Alejandro Fernández celebra 50 años. Y no es un cumpleaños cualquiera, el “Potrillo” vive un momento pleno en el plano personal y profesional. Las listas de popularidad dan testimonio de su vigencia.

El cantante mexicano está inmerso en una avalancha de sentimientos con la familia creciendo, críticas por su nueva colaboración, un romance y el duelo por perder a uno de sus seres queridos. El cantante se acaba de convertir en abuelo, recibió un importante premio y se recuperó del COVID-19.

Medio siglo en los reflectores

El tapatío, hijo de Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, nació en 1971 y mostró su pasión por la música a muy temprana edad.

Con tan sólo cinco años, el “Potrillo” mostró por primera vez su maravillosa voz en un concierto en Texas.

Acompañado por su padre, interpretó un fragmento de la canción Alejandra y a pesar de los nervios que lo inundaron en ese momento, el futuro le destinaba un gran éxito.

Video: Alejandro Fernández / YouTube.

A pesar de su ternura e inocencia de aquella presentación, que le abrió camino en el mundo artístico, El Potillo debutó oficialmente hasta los 11 años.

Y para dar a conocer al mundo su increíble voz lo hizo de la mano de Sony Music con un álbum titulado con su nombre y del que destacan temas como Necesito olvidarla.

Claro que la música no fue el único ámbito en el que Alejandro Fernández incursionó a muy temprana edad, pues también inició en el mundo de la actuación.

En su niñez actuó en Picardía Mexicana (1975), mientras que en su juventud participó en Mi querido viejo (1991), ambas en compañía de Vicente Fernández; mientras que en el 2004 protagonizó Zapata, el sueño de un héroe.

Además, al ser muy bien recibido por el público, Alejandro Fernández también tuvo la oportunidad de realizar importantes colaboraciones desde los inicios de su carrera.

Tal es el caso de canciones grabadas junto a Franco de Vita, Gloria Estefan, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Chayanne y March Anthony.

En lo que respecta a sus más recientes proyectos destaca su álbum de estudio Hecho en México lanzado en el 2020, ya bajo el sello de Universal Music, compañía a la que el cantante pertenece desde el 2009.

Algunos de los artistas que se sumaron a su último proyecto son Vicente Fernández con el tema Mentí y Chistian Nodal con la canción Más no puedo.

Sin embargo, tantos logros y premios no pueden terminar de ser nombrados en esta lista, pero el talento y esfuerzo del “Potrillo” lo llevaron hasta Hollywood.

Pues en el paseo de la fama, ubicado en Los Ángeles, California, también hay un espacio dedicado al mexicano, quien desde el 2005 una de las estrellas lleva su nombre.

Alejandro Fernández. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Mientras que en otros aspectos, Alejandro Fernández ha sido considerado uno de los galanes más importantes de México, razón que también lo llevó a ganarse el título de rompecorazones.

Esto por su historial amoroso y por robarle suspiros a más de una, pero sin duda una de las mujeres más importantes en la vida del intérprete de Decepciones fue América Guinart.

Pues dicho romance no se quedó sólo como un noviazgo y se concretó con una boda en 1992; como resultado de este amor nacieron Álex y las gemelas América y Camila.

Sin embargo, seis años más tarde el matrimonio llegó a su fin. Aunque no por ello han dejado de seguir contacto y ocasionalmente los fans del “Potrillo” son testigos de esta relación familiar en redes sociales.

Incluso, Guinart no sólo tiene una buena relación con su ex, sino también con su ex suegro, Vicente Fernández a quien señala como su “papá postizo”.

América Guinart @meraguin / Instagram

Sin embargo la descendencia del cantante no terminó con su primer matrimonio, pues como sus fieles fans sabrán, es padre de otros dos hijos.

Se trata de Emiliano y Valentina, fruto de su romance con la actriz colombiana Ximena Díaz.

Claro que como buen galán, Alejandro Fernández no dejó su vida amorosa atrás tras su ruptura con la actriz.

Pues también salió con la modelo Ayari Anaya, con quien tuvo una larga relación; sin embargo, otras de sus parejas fueron un caso de escándalo por la diferencia de edades.

Primero con la empresaria Karla Laveaga, quien actualmente tiene 30 años y después con la modelo Ana Paula, quien tiene 25.

En cuanto a su situación sentimental actual, el “Potrillo” reveló en una reciente entrevista para el programa El Gordo y la Flaca que su corazón ya tiene nueva dueña.

Y aunque no quiso revelar más detalles, confesó estar contento y emocionado: “En eso ando, sí tengo compañera”.

Recientemente Alejandro Fernández anunció su nueva colaboración junto a Nataniel Cano, aunque le llovieron criticas. (Foto: @alexoficial/Instagram)

Mientras que en los lazos familiares todo marcha de maravilla, pues recién Alejandro Fernández se convirtió en abuelo de Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba.

Claro que la familia no es la única entusiasmada por la noticia, ya que los fans recibieron muy bien a la nueva integrante del clan.

Por su parte, el intérprete de Me dediqué a perderte confesó en la misma entrevista que ahora sólo puede ver y disfrutar a su nieta, pero que espera por “el momento en que ella empiece a caminar y poder hablar para poder empezarla a maleducar, que esa va a ser mi tarea”.

Recientemente Alejandro Fernández se contagió de COVID-19 tras asistir a los Latin American Awards el pasado 15 de abril.

Y justo antes de celebrar su cumpleaños número 50, el “Potrillo” compartió en su cuenta de Twitter haber salido negativo a la prueba PCR, sin duda, uno de los mejores regalos a medio siglo de vida.

(Foto: Instagram de Camila Fernández)

Por supuesto, se refirió a sus fans con el cariño de siempre y según lo que escribió, ellos fueron el motor para recuperarse: “Su cariño fue lo que ayudó a salir de esto. Recuerden la importancia de vacunarse. Si tienes la oportunidad, no lo dejes para después, ¡vacúnate!”.

El cantante resaltó la importancia de las vacunas ya que él había recibido la primera dosis antes de su contagio y en su entrevista para El Gordo y la Flaca, Fernández resaltó: “Te dejan bien claro que si tienes la vacuna te tienes que seguir cuidando porque te puedes contagiar y puedes contagiar a las personas que no estén vacunadas”.

Mientras el cantante se enfrentaba al letal virus que ha cobrado la vida de al menos 3 millones de personas al día de hoy, sus fans desataron una nueva polémica al cantante.

Esto por su nueva colaboración junto a Natanael Cano con la canción Amor Tumbado; pues la reacción de los fans del “Potrillo” dejaron fuertes comentarios como “Mala decisión. Hacer duetos con esos pseudo cantantes, no te hace bien”.

