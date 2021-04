Luis Miguel cumple 51 años: entre la euforia por su serie y el riesgo de ir a juicio por no pagar pensión a sus hijos

Luis Miguel

El astro de los boleros, Luis Miguel, cumplie 51 años de edad este lunes. Aunque el hermetismo sobre su vida ha crecido con los años, su larga trayectoria artística lo ha catapultado como una de las figuras musicales más importantes de América Latina y su accidentada vida personal ha dado de qué hablar durante años.

Actualmente, el originario de Puerto Rico vive en Miami, Florida, en donde desarrolla su vida e incluso, durante el confinamiento por la contingencia sanitaria que se desató en el 2020, Luis Miguel acató el aislamiento desde el interior de su yate “U”, junto a su hermano Alex, según informó la revista Vanity Fair.

Además de aquella embarcación, Luis Miguel es dueño de un lujoso penthouse ubicado en una de las zonas más exclusivas de Miami: Brickell Bay. Aunque en realidad la propiedad fue readquirida por el cantante, pues en 2012 el astro de los boleros puso a la venta la lujosa propiedad y la compró por segunda ocasión este año.

Lujoso pent-house de Luis Miguel en Miami, Florida

Entre sus atractivos, el penthouse cuenta con una estancia amplia, paredes con recubrimiento de madera y una prestigiada vista a la Bahía Vizcaína. Según lo reportado por TvyNovelas, Luis Miguel pagó USD 7 millones 800 mil; lo que implica USD 3 millones por encima del precio que tenía el penthouse cuando lo adquirió por primera vez.

El penthouse tiene cuatro habitaciones y cuatro baños y medio. Sin embargo, el rasgo más notable de la propiedad es una pirámide invertida que cuelga del techo de la sala. Asimismo, según la revista de bienes raíces The Real Deal, Luis Miguel gastó USD 1 millón en decorar el lugar al estilo maya.

Cuanto más brilla el sol, más oscuras son sus sombras

En el 2018, Netflix estrenó “Luis Miguel: la serie”, una producción biográfica que le permitió a los seguidores del cantante conocer más a fondo su vida y dar un vistazo a capítulos de su vida que permanecían desconocidos hasta entonces.

Luis Miguel junto a sus hermanos menores

En el primer volumen del audiovisual, la historia explora los primeros pasos de Luis Miguel a la fama. Desde las condiciones en las que sus padres y él llegaron a México y la difícil relación que tuvo Micky con su padre, hasta uno de los episodios más importantes en la vida del astro: la desaparición de su madre.

Protagonizada por Diego Boneta, la serie logró recolectar algunos talentos emergentes y otros ya consolidados para desentrañar la vida del cantante. Ahora, el pasado domingo, la serie estrenó dos primeros capítulos, en los que se reveló una pista sobre el paradero de Marcela Basteri y se abordó los problemas de audición del vocalista.

La segunda temporada corre en medio de dos líneas de tiempo paralelas. Por un lado se observa a un Luis Miguel de los años noventa, mientras que a la par corre la historia del artista maduro, seguro de su carrera, pero lleno de vacíos personales que se mezclan con el éxito y el deterioro de su salud.

(Netflix)

La producción trabajó de forma cercana con Luis Miguel. Incluso el actor que da vida al cantante declaró durante una entrevista que las pláticas con él fueron tan profundas que llegó a confesarle algunos secretos que se “llevará a la tumba”.

“Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocer, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, fue muy especial y algo que atesoramos mucho”, contó Diego en el programa Ventaneando.

“Lo que más me ayudó fueron cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto de lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba, porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”.

Polémica con Aracely: incumplimiento de pensiones

Recientemente, quien fue la pareja sentimental del cantante, Aracely Arámbula, puso al cantante en el ojo del huracán, luego de asegurar que llevaba más de un año sin pagar la pensión de los hijos que procrearon, Luis y Miguel Gallegos.

Luis Miguel y Aracely Arámbula procrearon dos hijos

De acuerdo con el abogado de la “Chule”, Guillermo Pous, el cantante ha incumplido con sus obligaciones de paternidad por todo lo que va de este año y durante todo el 2020. Aunque no han podido comunicarse directamente con él, el equipo legal de Luis Miguel argumentó que “no hay forma de pagar en este momento”.

Ante este escenario, se levanta la posibilidad de una demanda por parte de Aracely, sin embargo, el litigante contó a Ventaneando que su intención es buscar una negociación para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones sin la necesidad de llegar a los tribunales.

“Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones, la demanda se presentaría en tribunales y esta se realizará dependido el domicilio donde se encuentre el señor”, concluyó en la entrevista.

