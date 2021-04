Kevin Holt y los secretos de Luis Miguel La serie: de heredero de la dinastía Valdés a mejor amigo del “sol”

Kevin Holt ha participado también en teatro, con la obra "La naranja mecánica" (Foto: Book Agency)

Esta noche se estrena la esperada segunda temporada de Luis Miguel: La serie, la producción de Netflix que cuenta el ascenso a la fama y las sombras más oscuras “del sol”. Tras un parón de actividades derivado del confinamiento, el proyecto protagonizado por Diego Boneta se detuvo algunos meses, pudiendo retomarse en filmaciones de la Ciudad de México y el Estado de México en plena pandemia.

Para hablar de la serie que lo proyectará en la plataforma digital domingo a domingo, Kevin Holt platicó con Infobae México sobre el desarrollo de su personaje, “Miguel Alemán Jr.” - gran amigo de Luis Miguel-, su lucha por derribar los estereotipos y el legado de talento en su histórica familia, la llamada “dinastía Valdés”.

En esta nueva temporada, Kevin lucirá prostéticos para "avejentar" su apariencia (Foto: Book Agency)

“Del personaje pueden esperar que avanza la edad, el tiempo, es más maduro, es una historia donde dejan de ser adolescentes, habla de otra manera. Y la sorpresa es que me pusieron prostéticos porque haré al personaje en una edad mayor que la mía”, cuenta el actor acerca del personaje inspirado en Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés.

Miguel Alemán Magnani sigue siendo un cercano amigo de Luis Miguel (Foto: Book Agency)

Tuve la oportunidad de conocerlo un día antes de que empezaran mis llamados y muy amable me contestó unas preguntas que le pude hacer y ahí pude percibir esa energía de la que te hablo, una persona muy simpática, amable, educada. La verdad eso me hizo mucho paro para poder crear al personaje

Kevin también destapó que en esta segunda entrega no aparecerá Óscar Jaenada, como se había rumorado meses atrás cuando Diego Boneta compartió fotos de su encuentro en Reforma, en la Ciudad de México. “Hasta donde yo sé no, no va a salir otra vez Óscar Jaenada” y ante la posibilidad de ser encasillado en papeles de “juniors” o “mirreyes”, debido a su físico, el actor de 29 años se pronunció contra los estereotipos en el medio del entretenimiento:

“Por el tipo que tengo y mi color de cabello, es un estereotipo que no se ha podido romper, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero entiendo por qué es y lo asumo y lo abrazo porque no hay de otra. En este caso mi ventaja es que me cambiaron mi look por completo, aunque sigue siendo un estereotipo en el nivel que está el personaje…creo que es un acierto porque es la primera vez que la gente me va a ver con otros ojos, no rubio nada más, otra versión de mi”, añadió.

Kevin tuvo la oportunidad de platicar con el nieto del ex presidente de México para desarrollar su personaje (Foto: Book Agency)

Para grabar la serie en medio de la contingencia sanitaria, Holt y el equipo tuvieron que acoplarse a la nueva modalidad de trabajo:

Empezamos a grabar en febrero de 2020, paramos en marzo y retomamos la producción en noviembre, yo acabé en diciembre. Gracias al esfuerzo de la producción, con todas las medidas, siempre me sentí en confianza, todo lo que es el cubrebocas... Si queremos chambear hay que hacer este esfuerzo extra, pero realmente el crédito se lo lleva la producción

Entre sus proyectos, también se cuenta la película "Loco por ti", donde participó al lado de Jaime Camil (Foto: Book Agency)

Uno de los trabajos de Kevin Holt es la película Plan V, donde interpreta a un nerd en tono paródico, actuación natural en la comedia para alguien que lleva la misma genética que Tin Tán, Don Ramón, El ratón y El loco Valdés, estrellas del espectáculo mexicano a las que Kevin abraza con orgullo sin que le represente algún tipo de presión:

Me encantaría que todos estuvieran orgullosos allá arriba de mí, pero no siento ningún tipo de presión, creo que yo estoy haciendo mi propio camino, que lo estoy haciendo bien, estoy feliz conmigo, es lo más importante que yo esté feliz con mi camino y poco a poco se van a ir dando las cosas, claro que si llego a estar cerca de esas figuras que tengo yo en mi familia, sería un honor para mí.

Manuel "El loco" Valdés falleció el pasado 28 de agosto de 2020 a los 89 años tras padecer cáncer (Foto: Cuartoscuro)

De su abuelo, El Loco, Kevin guarda los mejores recuerdos e incluso lo lleva ya en la piel. “Esa locura representa la libertad que tenía mi abuelo, que era lo que más yo le admiraba, que siempre le sacaba una sonrisa a alguien, trataba de siempre estar positivo, esa es la locura que el tenía que muchos quisiéramos tener”.

Y tan es así que desde niño el actor ya sabía que quería un recuerdo de su abuelo para llevarlo con orgullo: “Cuando yo era adolescente, como 15 años, yo le pedí un autógrafo a mi abuelo en una hoja, desde que yo era niño siempre me han gustado los tatuajes, ese tipo de arte, desde entonces yo ya sabía que me quería hacer un tatuaje de la firma de mi abuelo, se lo pedí con esa intención desde morro.

Kevin no siente presión por "cumplir las expectativa" por lograr el éxito de sus famosos tíos abuelos (Foto: Book Agency)

En esa hoja me escribió algo bien bonito que recordaré, que sonriera siempre y que persiguiera mis sueños. El momento más bonito, más presente”, finalizó el actor quien se encuentra feliz ante el esperado estreno de Luis Miguel: La serie.

