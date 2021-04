Actriz de “Dr. House” acusó a James Franco de “depredador sexual”y a Seth Rogen de protegerlo

Seth Rogen y James Franco (Shutterstock)

Charlyne Yi, conocida por su participación en la serie “Doctor House”, acusó al actor James Franco de ser un “depredador sexual” y señaló al comediante Seth Rogen como su “cómplice” por permitir su presunta conducta abusiva en los sets de filmación.

La actriz, que interpretó a la diseñadora Safowa Bright-Asare en “The Disaster Artist”, película nominada al Oscar de 2017, denunció a los actores en una serie de publicaciones de Instagram. En una de sus publicaciones dijo que intentó abandonar la película debido a las denunciar de agresión sexual contra Franco, de 42 años, quien era director y actor principal del filme.

La intérprete de 35 años dijo que trató de “romper el contrato legal”, pero los realizadores le prometieron un papel más importante, que Yi vio como un intento de soborno.

“Lloré y les dije que eso era exactamente lo contrario de lo que quería, que no me sentía segura trabajando con un maldito depredador sexual”, escribió Yi. “Minimizaron y dijeron que Franco era un depredador el año pasado y que cambió ... cuando literalmente escuché de él abusando de nuevas mujeres esa semana”.

La actriz Charlyne Yi acusó a James Franco de ser un "depredador sexual" y señaló que Seth Rogen lo protege (Shutterstock)

Yi, que apareció con Seth Rogen en la comedia de 2007 “Knocked Up”, afirmó que el cómico y amigo de Franco, que ha participado con él en sus producciones, es cómplice de su comportamiento. “Seth Rogen fue uno de los productores de esta película, por lo que definitivamente sabe sobre el soborno y por qué renuncié”, sentenció la actriz.

“Los hombres blancos dicen que no es su responsabilidad cuando culpan a Franco, o cuando señalan a Seth Rogen y a los facilitadores.Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las mujeres que tienen Trastorno de Estrés Postraumático de Franco? ¿O las futuras víctimas de abuso?”, concluyó la actriz en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/Shutterstock (9219588bb) Seth Rogen and James Franco 'The Disaster Artist' Centerpiece Gala, Arrivals, AFI Fest, Los Angeles, USA - 12 Nov 2017 AFI FEST 2017 - THE DISASTER ARTIST Centerpiece Gala

Franco se ha enfrentado a varias acusaciones de conducta sexual inapropiada. En 2017 una estudiando británica de 17 años, Lucy Clode, compartió mensajes entre ella y el entonces actor de 35 años invitándola a su habitación de hotel.

El actor confirmó que había enviado esos mensajes en ese momento.

Un año después, la ex novia de Franco, Violet Paley, afirmó que la había obligado a practicar sexo oral en un automóvil, una acusación que el actor negó.

En febrero, Franco llegó a un acuerdo con dos estudiantes de su ahora desaparecida escuela de actuación, Studio 4.

Las actrices y ex alumnas Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal alegaron en una demanda de 2019 que Franco las obligó a participar en situaciones sexuales explícitas en contra de su voluntad, con el pretexto de que era parte de un curso de actuación.

Durante el curso de su clase de escena de sexo, presionó e intimidó a sus estudiantes para que realizaran escenas de sexo en cámara, algunas en un “entorno tipo orgía”.

Las mujeres alegaron que Franco dijo que las elegiría en sus próximas películas si realizaran escenas tan explícitas, a pesar de que las situaciones iban mucho más allá de lo que se consideraba aceptable en los sets de Hollywood.

James Franco con su hermano Dave en los Globo de Oro (Reuters)

Tither-Kaplan y otras dos mujeres denunciaron estos hechos por primera vez en 2018 a la luz del movimiento #MeToo que arrasó Hollywood, justo después de que Franco ganara un Globo de Oro por su película The Disaster Artist.

“Hola James Franco, buen pin #timesup en #GoldenGlobes, recuerda hace unas semanas cuando me dijiste que la desnudez completa que me hiciste hacer en dos de tus películas no era una explotación porque firmé un contrato para hacerlo? ¡Se acabó el tiempo!”, escribió Tither-Kaplan.

En una entrevista on Stephen Colbert, Franco dijo que las historias de conducta sexual inapropiada eran “muy inexactas”, y agregó: “Si he hecho algo mal, lo arreglaré”.

Los abogados de Franco calificaron las afirmaciones de “falsas” y “legalmente infundadas”. Su equipo legal agregó que Tither-Kaplan había expresado previamente su gratitud por la oportunidad de trabajar con Franco.

El 11 de febrero, ambas partes llegaron a un acuerdo.

SEGUIR LEYENDO: