“Qué opinas de los implantes en las pompas”: Ariadne Díaz se burló de las críticas al presumir una impactante foto en bikini

La actriz Ariadne Díaz respondió a las críticas que recibió tras mostrarse sencilla, natural y en bikini en una divertida fotografía que compartió el día de ayer.

Pues aunque se veía espectacular y pese a que no es la primera vez que modela en traje de baño para su perfil, en esta ocasión fue criticada por una supuesta cirugía.

La publicación que causó controversia fue acompañada por un divertido texto: “Cuando les dices que te tomen una foto sexy al estilo de @iamyanetgarcia pero te dejan las chanclas, los juguetes, las mochilas y se te atraviesan en la foto”.

A pesar de que la foto fue aplaudida por la mayoría de sus seguidores, horas más tarde la protagonista de Tenías que ser tú se puso en el ojo del huracán pues algunos usuarios comenzaron a asegurar que la actriz se puso implante de glúteos.

Foto: Instagram / @ariadne_diaz

Y para dejar atrás las críticas Ariadne Díaz respondió a su supuesto implante de la manera más relajada posible intercambiando algunas bromas con su pareja Marcus Ornellas.

Desde sus historias de Instagram la actriz le preguntó a Marcus: “Oye, ¿qué opinas de los implantes que me puse en las pompas, me quedaron bien?”. Rápidamente Ornellas intervino y preguntó “¿cuáles?”.

Por su parte, Ariadne dijo: “Pues no sé, es que dicen que hasta se me ven, imagínate”. Tras la negativa del actor y modelo, Díaz continuó “me las pusieron muy bien que ni tú te diste cuenta, ¿verdad?”.

Tras explicar que ahora su cuerpo tiene otra forma, gracias a que perdió peso, continuó: “Qué payasos son, pero bien que nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso; pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas, ahí sí”.

Sin embargo, recordó que esta no es la primera vez que es cuestionada por su aspecto físico, pues asegura que en el pasado le han preguntado que si su nariz es operada y que si usa extensiones de cabello y de pestañas.

Ariadne Díaz festejó ayer a Marcus Ornellas (Instagram: ariadne_diaz)

En otra historia etiquetó a Yanet García: “Le dije, ‘está cañón esto’”, explicó. Pues según comentó varías personas aseguraron “‘Claro, le hicieron un buen trabajo porque le pusieron un buen implante’, digo yo, no manches, a qué hora me puse yo implante de pompa”.

De su supuesta operación concluyó divirtiéndose de la situación: “Pues gracias, supongo que al final es un halago, supongo, espero, no sé”.

Incluso relató que fue su pareja quien la animó a subir la fotografía que causó controversia: “Yo estaba dudosa de subirla o no porque me tomo muchas fotos así, pero para mí y entonces le digo a Marcus ‘¿la subiré?’ y él ‘subela, subela, te ves muy guapa’”.

Entre risas la pareja continuó su plática y su pareja aseguró que no es celoso: “Te ves hermosa, me encantas, soy cero celoso”.

Video: Ariadne Díaz.

En la publicación que causó polémica y molestia en algunos de sus seguidores se leen comentarios como: “No, por favor, tú no seas como Yanet García, tú no, tú no”.

Aunque la madre de un hijo respondió para defender a la también actriz: “¿Por? Trabajadora, cuerpazo, estudiosa, linda persona, amable, claro que sí quiero parecerme”, aseguró.

Claro que no todos los comentarios fueron negativos, pues la mayoría hablan de la belleza de Ariadne Díaz, entre ellos algunos famosos como Erika buenfil o Maribel Guardia.

Por su puesto, su adorable futuro esposo y razón principal para que Ariadne compartiera esta foto comentó varios emojis de carita enamorada.

A finales de enero la actriz compartió con sus más de cinco millones de seguidores que se había contagiado de COVID-19 por segunda ocasión.

Foto: Instagram / @ariadne_diaz

Y aunque en su primer contagio los síntomas no fueron graves, en aquella ocasión explicó: “Me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa”, aseguró.

Entre otros detalles informó que en sus dos contagios siempre se mantuvo con buena saturación de oxigeno.

Afortunadamente, el resto de la familia no presentó mayores problemas: “De las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡ya estoy aquí otra vez!”.

