De los JJOO y el mundo Kardashian a la política: Caitlyn Jenner podría buscar la gubernatura de California

Mandatory Credit: Photo by John Salangsang/Shutterstock (10403691bz) Caitlyn Jenner Comedy Central Roast of Alec Baldwin, Arrivals, Saban Theatre, Los Angeles, USA - 07 Sep 2019

Caitlyn Jenner, decatleta olímpica y personalidad transgénero del reality Keeping Up with the Kardashians, está considerando postularse a la gubernatura del estado de California.

De acuerdo con el portal de noticias Axios, quien citó “tres fuentes con conocimiento directo” de la situación, Jenner está siendo asesorada por consultores políticos y Caroline Wren, quien influyó en la campaña de Donald Trump.

El exatleta olímpico, que desde hace varios años hizo su transición de género, podría aprovechar que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, se enfrenta a una elección revocatoria.

Un sector de California ha cuestionado el manejo de la pandemia en California por parte de Gavin Newsom. De acuerdo con el periódico The New York Times, California ha reportado más de 3.6 millones de casos de Covid-19 y casi 60 mil muertes. Los republicanos también cuestionan sus iniciativas en temas de migración e impuestos.

Mandatory Credit: Photo by Andrew H Walker/WWD/Shutterstock (5585909bd) Caitlyn Jenner, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Olivier Rousteing and Kris Jenner in the front row Yeezy show, Runway, Fall Winter 2016, New York Fashion Week, America - 11 Feb 2016

En 2003, Gray Davis, quien era gobernador de California, se enfrentó a un problema similar y fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger, actor de Terminator.

Para que la elección revocatoria sea una realidad, aquellos que estén a favor del proceso deben reunir un millón 495 mil 709 firmas de peticiones. La fecha límite para recabar y enviar estas firmas es el miércoles 7 de abril, ya que los funcionarios tienen hasta el 29 de abril para verificar las firmas. Según informaron los organizadores del proceso, hasta este 6 de abril se han recolectado más de dos millones de firmas.

En febrero pasado, Caitlyn Jenner dijo que nunca había pensando en postularse para gobernadora, aunque sí destacó que sería una excelente oportunidad para la promoción de los derechos LGBT+.

En 2020, durante una entrevista para la revista PEOPLE, explicó que su “forma de pensar” había cambiado mucho en los últimos años y que había dejado de identificarse como republicana. Ahora se describe a sí misma como conservadora económica y socialmente progresista.

Caitlyn Jenner #10yearchallenge (Instagram: Caitlyn Jenner)

También fue criticada específicamente por asociarse con “Trump Victory”, una fundación que ayudó organizar la reunión donde supuestamente se incitó el asalto al capitolio ocurrido el pasado seis de enero. Asimismo, fungió como organizadora de las manifestaciones a favor de un supuesto fraude electoral tras la derrota del republicano.

Bruce Jenner ganó una medalla olímpica en 1976. Años más tarde se casó con la viuda Kris Jenner, mamá de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, y juntos formaron una familia con dos niñas más, Kendall y Kylie Jenner, convirtiéndose en uno de los clanes más mediáticos y famosos del mundo.

En 2015, Bruce decidió que era momento de ser libre y se transformó en Caitlyn.

