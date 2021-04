“Yo no fui”: la verdad detrás de la publicación de la foto en bikini de La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves (Foto: Twitter@lachilindrina_oficial)

María Antonieta de las Nieves impactó en las redes sociales por mostrarse en bikini hace más de un mes, y aunque está muy feliz con su cuerpo e imagen a los 70 años, reconoció que la publicación de dicha fotografía causó una gran molestia al interior de su familia.

La actriz que da vida a “La Chilindrina” reveló la verdad detrás de la imagen que en cuestión de horas se viralizó porque mostró un cuerpo cuidado y sin pudor a pesar del paso del tiempo.

De acuerdo con la intérprete mexicana, la ya famosa fotografía fue hecha por su cuñada, quien la publicó en su cuenta de Instagram sin su consentimiento, lo que sin duda molestó a sus hijos, especialmente a Gabriel.

“Esta foto me la tomó mi cuñada, que es una anciana, pero lo que menos iba a pensar era ponerla en mis redes y cuando me voy dando cuenta mis hijos, mi hijo sobre todo, puso el grito en el cielo”, confesó en entrevista con el programa Hoy día.





Esta situación incomodó a los hijos de “La Chilindrina”. “Mamá: ¿cómo andas publicando esas cosas?”, reclamó el hijo de la comediante, quien defendió su inocencia: “Te lo juro Gabriel, que yo no fui”.

Pero no sólo causó impacto al interior de la familia de María Antonieta de las Nieves y en que a nivel internacional causó gran furor: “Cuál va siendo mi sorpresa que se hace mundial la foto y todo mundo la comenta”.

Ante esta situación, la prtagonista de El Chavo del 8 aseguró que se siente muy conforme con su imagen. “Estoy a gusto con mi cuerpo”, sentenció.

Fue el 17 de febrero cuando en la cuenta oficial de Instagram de la actriz María Antonieta de las Nieves apareció la llamativa fotografía, en la que se le vio feliz, radiante y con un cuerpo cuidado sólo cubierto por un ajustado bikini negro.

“Hacía mucho tiempo que no usaba un bikini”, se escribió al lado de fotografía que en cuestión de horas se viralizó y después fue eliminada.

Además compartió otra fotografía que resaltó la belleza de su rostro y comentó algunos detalles de su descanso familiar en Acapulco, Guerrero, el cual se llevó a cabo después de varios meses de permanecer aislada en su casa como una consecuencia de la pandemia por COVID-19.

“Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos”, describió la recordada actriz.

Aunque la fotografía en bikini sí fue retirada de la cuenta oficial de “La Chilindrina”, en esta plataforma fueron publicadas otras del mismo descanso familiar en el puerto de Acapulco, por lo que tuvimos oportunidad de volverla a ver en traje de baño.

Las fotografías en bikini de “La Chilindrina” sorprendieron a todos porque María Antonieta muy pocas veces se ha dejado ver de esta manera y en la pantalla sólo lo hizo para una emblemática película producida por Roberto Gómez Bolaños en la década de los 80.

Además provocó más de una reacción, no sólo de sus fanáticos, sino de otras personalidades de la farándula mexicana.

“Y es que antes alguien de 50 años era como un anciano y ahora los tiempos cambiaron. Lo que les digo a las mujeres es que lo más importante es comer sanamente, eso se refleja en el peso. Yo, por ejemplo, siempre he pesado lo mismo toda la vida, nunca he subido o bajado, y eso es muy importante para la piel. Creo que la vida es un regalo, hay que darle gracias a Dios, bendecirlo, y debemos vivir el tiempo que nos toca vivir de la mejor manera. A mi parecer, La Chilindrina se ve divina”, contó Maribel Guardia a la revista TVyNovelas.

“¡Me encantó! Y la felicito, porque tiene un cuerpo precioso y se ve espectacular. Yo digo que si tienes algo bello que mostrar, pues lo hagas, siempre y cuando no sea por presiones de los demás. Hay que hacer lo que uno quiera mientras te sientas a gusto; yo le diría a todas las mujeres que no tengan complejos ni les importe el qué dirán, lo que importa es que tú te sientas bien contigo misma”, declaró por su parte Lyn May.

