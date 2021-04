“Yo no tomé la palabra ‘gorda’ como un insulto... me apropié de algo que usan para herirme”: en la piel de la mujer que derrotó a la discriminación

(Foto: lafatshionista / Instagram)

Priscila Arias, mejor conocida como la “Fatshionista”, es el claro ejemplo de superación personal y amor propio que cualquiera debería seguir. La experta en moda curvy y tallas extra supo abrazar su sobrepeso para encontrar su verdadera vocación y alcanzar el éxito no sólo en redes sociales, sino en varias plataformas digitales en México.

La influencer sufrió en más de una ocasión la discriminación y el rechazo hacia su imagen, pero esto no opacó sus sueños ni sus ganas de convertirse en un referente en una de las industrias más cotizadas y demandantes en cuanto estándares estéticos.

“La Fatshionista” abrió su corazón con Infobae México y compartió algunos momentos que marcaron su vida, principalmente aquellos en los que fue juzgada por su peso y los que la llevaron a reinventarse hasta convertirse en una personalidad tanto en las plataformas digitales como en la televisión mexicana.

De acuerdo con Arias, por su imagen le negaron el acceso a establecimientos y hasta se le complicó tener un trabajo estable o “godín”, como se le conoce popularmente a los empleos de oficina en México.

(Foto: lafatshionista / Instagram)

“No me dejaron entrar justamente por mi talla. Yo iba con un grupo de amigas, con mi hermana y sus amigas, ellas son muy delgadas y atractivas y no me dejaron entrar (a un bar). Tuvieron que salirse (sus acompañantes) porque no había poder humano (que le permitiera el acceso), incluso personas que iban pasando se daban cuenta de la situación y preguntaban: ‘¿por qué no la dejas entrar?’... Al final ellos terminaron entrando y a mí me dejaron afuera”, confesó.

“A la hora de pedir trabajos también. Muchos años fui recepcionista y hace mucho tiempo, cuando era oficinista y era godín, también era complicado por el tema de imagen, me decían: ‘cómo vas a poner a una gorda, si una gorda no da una buena imagen’. Es complicado”, recordó la blogger que tomó de esta época en su vida el interés por la moda.

Justo cuando se desempeñaba como recepcionista se abrió paso hacia el mundo del estilismo y así perfeccionó sus técnicas de maquillaje, lo que posteriormente le abrió de par en par las puertas de la demandante industria.

“Hace muchos años cuando era oficinista, estudié maquillaje y cuando me despidieron de este trabajo me dediqué a maquillar, así fui entrando al mundo de la moda donde había Fashion stylist (especialistas en moda) y me puse asistir a una de ellas para aprenderlo todo. Dije ‘si puedo vestir y maquillar a modelos de talla regular, a los de talla AAA ... por qué no podría hacerlo en alguien como yo, así fui mi conejillo de indias y así es como poco a poco fui caminando entre la moda y los modelos”, dijo sobre su experiencia en sus inicios.

(Foto: lafatshionista / Instagram)

La famosa por sus consejos a personas consideradas como curvy sabe cuál es el secreto detrás de su éxito y esto mismo podría ayudar a otras mujeres a encontrar su valor oculto.

“Cualquier característica la vemos como un defecto y esa es una razón para descalificarnos unas a otras, o nosotras mismas... Yo no tomé la palabra gorda como un insulto. Yo dije: ‘Sí, soy gorda’ y fue justo darle la vuelta y tratar de verlo desde otra perspectiva, tratar de apropiarme de algo que están utilizando para herirme y en ese momento creé ‘La Fatshionista’, con la apropiación del ‘Fat’ en medio del fashion”, mencionó.

“Fui yo misma reconociendo como soy y lo estoy utilizando como un estandarte que me hace diferente, me gusta que me haga diferente, entonces por qué habría que tratar de hacerlo en mi contra, ya no se puede, es lo que te hace diferente y nadie puede utilizarlo en tu contra”, aseguró.

Priscila Arias sabe que esto es lo que la ha impulsado a conseguir sus metas en las redes sociales y ahora en la conducción del primer show 100% digital de E! Entertainment Latinoamérica, Popsulas, donde al lado de Laura Tobón abordarán diferentes temas referentes al empoderamiento, la diversidad y la inclusión en América Latina.

(Foto: lafatshionista / Instagram)

“Quiero dedicarme a esto de la conducción, estas cosas son un sueño hecho realidad sobre todo para una persona que no cumple con el ‘cómo debería verse una conductora, una fashion blogger’”, precisó.

Al respecto, Priscila reconoció que tanto la industria del entretenimiento y de la moda han cambiado en cuanto a los estereotipos.

“En los últimos dos años ya no se ve tan raro una campaña de moda con otros tipos de cuerpos, otros colores de piel, esto es cada vez más común y se han aventado más marcas. A mí lo que me gustaría es impulsar a los medios y a otras marcas que no lo hagan sólo como una edición especial o de inclusión, sino es algo de lo que debería hablarse comúnmente... que los estereotipos ya sea una palabra obsoleta, porque cada quién es como es y está bien”, aseguró.

QUÉ SON LAS POPSULAS

(Foto: lafatshionista / Instagram)

Son unas cápsulas de cultura pop transmitidas por el canal de YouTube de E! Entertainment Latinoamérica, donde Tabón y Arias abordan temas relevantes de asuntos y muy en boga que muchas veces son díficiles de explicar.

“Buscaremos ponernos en los zapatos de los demás, lo que está súper cool. Vamos a poder recordar otras épocas con la moda cíclica que va regresando en las épocas actuales, así como otros temas de interés popular, pero platicaditos de otra manera y nosotros los exponemos con otras pruebas, otros retos”, reveló.

“Nos vamos a ir con el tema de discriminación, acoso no como tal, no está planeado en esta temporada, quizás en un futuro... lo vamos a ir tratando, obviamente con todo el amor y cuidado que se puede hacer porque son temas que son complicados entrarle uno desde sus privilegios”

El plus en este nuevo contenido es la aceptación de los propios casos de Laura Tabón y Priscila Arias: “Estamos dispuestas a hablar de temas que nos hacen sentir vulnerables y nos hacen salir de nuestra zona de confort y exponerlas ahí”.

SEGUIR LEYENDO: