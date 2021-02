Curvy Zelma acusó a TikTok de “gordofobia”: censuraron una foto en ropa deportiva

(Foto: Instagram de Curvy Zelma)

La carismática actriz y ex concursante se realities shows de TV Azteca, Curvy Zelma, denunció que TikTok censuró uno de sus contenidos por “violar las medidas de desnudez”, aunque ella siempre se mostró cubierta por ropa deportiva y presumiendo su voluptuoso cuerpo. “Me parece que acabas de hacer algo horrible y es gordofobia”, acusó.

La ex participante de Survivor México y ganadora de Este es mi estilo usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la eliminación de una fotografía de su red social, lo que según su impresión, ocurrió por un rechazo hacia los cuerpos voluptuosos.

Zelma Cherem, nombre real de la influencer, apareció en la imagen en cuestión mostrando una postura de yoga que resaltó su cuerpo curvy, pero usando siempre un short y un top negro ceñidos al cuerpo.

“TikTok me borró esta imagen que publiqué hace rato porque desnudez y no sé qué. ¿Es neta? ¿Y las personas que andan en verdad desnudos?”, comentó al inicio de su denuncia en su cuenta de Instagram.

Curvy Zelma fue más allá y aseguró que su imagen fue censurada por gordofobia, ya que existen muchas imágenes similares de personas delgadas y no corren con la misma suerte.

“Me parece que TikTok acabas de hacer algo horrible, es gordofobia y te voy a explicar por qué. De entrada en mi fotografía yo estoy en ropa deportiva, son unos shorts y es un top de ejercicio, no estoy ni incitando a la sexualidad con alguien ni mucho menos, lo que pasa es que ver un cuerpo grandote, un cuerpo curvy es tosco, es demasiado y dicen ‘no, no, no, cómo va a subir eso’”, comentó la modelo que ha destacado entre las filas de TV Azteca.

Además resaltó la diferencia entre su imagen y la de personas con menos peso: “Por qué no censuran otras cuentas de chavas delgadas, ojo no tengo nada en contra de las personas delagdas, pero también salen en short y top de ejercicio y quizá haciendo algo sexual. Piénsenlo, es gordofobia”.

Añadió que estpa muy molesta y no dejará pasar este incidente con TikTok, porque conductas así dañan la autoestima de muchas personas, no sólo hombres o mujeres.

“No me voy a dejar de este tipo de situaciones, no sólo por mí, por las mujeres y hombres que se suicidan a diario por este tipo de actos y porque es una red social que ojo, está a la mano de muchos niños chiquitos. Tengamos cuidado, qué apoyamos y qué no”, comentó en un video publicado en su Instagram.

“Incoherencia diría yo y gordofóbia. Todos los cuerpos tenemos derecho de mostrarnos libres y cómo nos guste, todos somos valiosos. Diario miles de personas se suicidan por actos gordofóbicos como esto y lo peor muchos jóvenes sufriendo por encajar y de maneras no sanas para de esa forma si ser socialmente aprobados. Qué triste Tiktok”, escribió en su largo comentario de la red social.

Aprovechó para enviar un mensaje sobre su valía como ser humano y el amor que siente por sí misma: “A mí no me duele porque yo sé quien soy y lo chingon*, preciosa e inteligente y sobre todo valiosa que soy, pero hay muchas personas que aún no descubren su valor y que esto podría ocasionar un daño enorme en distintas áreas”.

La fuirosa denuncia de Curvy Zelma fue retomada por la conductora de Ventaneando, Linet Puente, quien durante los últimos días se ha pronunciado por valorar la naturaleza del cuerpo humano y la belleza interior.

“Amo su energía, positivismo y el gran mensaje que transmite sobre el amor y aceptación de todo tipo de cuerpos. Me encantó este post y resulta que TikTok lo censuró. ¿Por? Cosas que me enojan mucho porque siguen favoreciendo los estereotipos en estos tiempos”, comentó la periodista de espectáculos.

Quién es Curvy Zelma

Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y en esa empresa hizo casting para participar en el reality Buscando a la nueva Banda Timbiriche, aunque no se integró al proyecto final.

Poco después continuó con su carrera como actriz y se integró a la serie Roomies de MVS, así como en algunos episodios de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho; además formó parte del elenco de la telenovela Las Amazonas.

También fue conductora del programa Locas por el futbol; ganadora del programa de TV Azteca, Este es mi estilo, y después se integró a Survivor México.

